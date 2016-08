Réagissez

V oilà donc la Turquie en train de mener sa guerre en Syrie, contre les Kurdes, internationalisant de fait ce conflit, déjà bien difficile à appréhender et encore plus complexe dans son approche.

Par cette opération militaire qui a permis d’enlever en quelques heures Jarablos aux djihadistes, Ankara entend atteindre deux objectifs : mettre fin à la présence de l’EI et stopper l’avancée kurde. C’est donc un nouveau front qui ajoute à la complexité du conflit syrien. Les efforts de paix n’ont jamais été aussi intenses, mais sans réel progrès.

Quant au secrétaire d’Etat, John Kerry, il a indiqué à son homologue turc, Mevlüt Cavusoglu, que «les forces YPG/PYD sont en train de se replier vers l’est de l’Euphrate», selon un communiqué des services du ministre turc. Mais selon Rami Abdel Rahmane, directeur de l’Office syrien des droits de l’homme (OSDH), «il y a eu une petite partie des FDS (alliance de Kurdes et d’Arabes) qui s’est retirée à l’est de l’Euphrate», mais que «le gros de ces forces est encore à l’ouest».

Son artillerie a bombardé des combattants kurdes dans le nord de la Syrie, accusant ceux-ci de ne pas respecter un accord passé avec les Etats-Unis sur leur retrait. Plus tôt, jeudi, la Turquie avait envoyé un nouveau convoi de blindés en territoire syrien, au lendemain d’une offensive éclair des rebelles syriens qu’elle a soutenus et qui a permis de reprendre au groupe Etat islamique la localité de Jarablos, près de la frontière.

Le Premier ministre turc, Binali Yildirim, a démenti hier les allégations de médias occidentaux, selon lesquelles Ankara se concentrait sur les Kurdes, au troisième jour de son intervention en Syrie, parlant d’un «mensonge éhonté». La Turquie a envoyé hier quatre nouveaux chars dans la localité syrienne de Jarablos, libérée cette semaine par les rebelles soutenus par Ankara, qui considère le PYD, principale milice kurde de Syrie, et son aile militaire, les YPG, comme des organisations «terroristes», mais dit agir à la fois contre les milices kurdes et les djihadistes de l’EI.

Ce fut aussi la première grande opération du régime envers les Kurdes syriens, puisqu’il faut les appeler ainsi, car les Kurdes vivent aussi en Turquie, en Irak et en Iran. Le retrait de son administration du nord du pays n’est pas un geste envers la communauté kurde qui en prit le contrôle avant de l’étendre à d’autres territoires, mais plutôt une ruse de guerre qui a fait réagir la Turquie qui a dit son opposition à l’émergence d’une autorité kurde. Elle est même passée aux actes il y a une semaine, après un discours sur une nouvelle vision du conflit syrien. Depuis ce jour, la Turquie s’est engagée dans ce qu’elle considère comme le nettoyage de sa frontière, sauf que cela ne vise pas uniquement les membres de l’EI.

On est donc passé d’une phase, celle d’une opposition syrienne contre le régime de Bachar Al Assad qui a fini par prendre les armes, malgré les réserves, voire la totale opposition de certaines de ses composantes, notamment l’opposition dite de l’intérieur, à une guerre dite civile avec la présence de centaines de groupes – ainsi recensés par l’ONU – d’extrêmistes qui ont totalement éclipsé la rébellion.

Huit policiers turcs tués

Au moins huit policiers ont été tués et 45 personnes blessées hier matin dans un attentat à la voiture piégée à Cizre, dans le sud-est de la Turquie, selon l’agence progouvernementale Anadolu qui l’a attribué aux rebelles kurdes du PKK. L’attaque a détruit le quartier général des forces antiémeute. Cet attentat intervient deux jours après le lancement par les forces turques d’une offensive sans précédent en Syrie voisine, visant à la fois les milices kurdes et les djihadistes du groupe Etat islamique (EI). Les forces de sécurité turques sont régulièrement la cible d’attaques menées par le PKK depuis la fin d’un cessez-le-feu en 2015, qui ont tué des dizaines de soldats et de policiers.