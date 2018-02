Un «acte de guerre», selon Pyongyang

Réagissez

Kim Jong-un, président de la Corée du Nord

La Corée du Nord a présenté, hier, les dernières sanctions unilatérales américaines annoncées vendredi comme un «acte de guerre», selon l’AFP relayant un communiqué diffusé par l’agence nord-coréenne KCNA. «Comme nous l’avons plusieurs fois répété, nous considérons toute restriction à notre encontre comme un acte de guerre», a déclaré le ministère nord-coréen des Affaires étrangères dans un communiqué publié par KCNA.

Le ministère promet, par ailleurs, des représailles si les Etats-Unis «ont vraiment le culot» de défier Pyongyang de façon «rude».Comme il a promis de «mater les Etats-Unis à notre façon» en cas de provocation. «Trump essaie de nous faire changer avec ces sanctions et ses propos hostiles, ce qui montre son ignorance à notre sujet», a ajouté le ministère.

Et de poursuivre : «Nous avons déjà nos propres armes nucléaires, une épée de justice chérie pour nous protéger de ce genre de menaces des Etats-Unis.» Le président américain, Donald Trump, a annoncé, vendredi, de nouvelles sanctions visant à isoler encore plus la Corée du Nord.

Ces mesures concernent plus de 50 sociétés de transport maritime et navires qui, selon l’Exécutif américain, aident Pyongyang à contourner les nombreuses restrictions auxquelles il est soumis. Selon le Trésor américain, ces sanctions visent un individu, 27 entités et 28 navires localisés ou enregistrés en Corée du Nord, en Chine, à Singapour, à Taïwan, à Hong Kong, aux îles Marshall, en Tanzanie, au Panama et aux Comores.

Le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, a indiqué qu’elles concernent pratiquement tous les navires que la Corée du Nord utilise à ce jour. «Le Trésor s’attaque avec force aux voies illégales utilisées par la Corée du Nord pour échapper aux sanctions», a-t-il observé, citant en particulier les livraisons de charbon et de pétrole.

Selon lui, les sanctions visent à rappeler «aux entreprises à travers le monde que si elles décident d’aider au financement des ambitions nucléaires de la Corée du Nord, elles ne pourront pas faire des affaires avec les Etats-Unis». «Nous devons rester unis pour empêcher cette dictature brutale de menacer le monde de dévastation nucléaire», a déclaré le président Trump lors d’une conférence de presse commune avec le Premier ministre australien, Malcolm Turnbull. Si les sanctions ne fonctionnent pas, «nous devrons passer à la phase 2, cela pourrait être rude», a indiqué le président américain. «Mais espérons que les sanctions fonctionnent», a-t-il relevé.

Pékin proteste

La Corée du Nord est déjà visée par de nombreuses sanctions imposées par Washington et les Nations unies afin de la contraindre à renoncer à ses programmes nucléaire et balistique. En 2017, le Conseil de sécurité a imposé à l’unanimité trois séries de sanctions économiques à la Corée du Nord.

De son côté, la Chine a protesté officiellement auprès des Etats-Unis. «La Chine est fermement opposée (...) à ce que les Etats-Unis se basent sur leur droit national pour imposer des sanctions unilatérales contre des entités et des individus chinois», a indiqué samedi dans un communiqué le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang. «Nous avons déposé des protestations officielles auprès des autorités américaines, et exigé que les Etats-Unis mettent fin à leurs pratiques erronées, afin d’éviter de porter atteinte à notre coopération bilatérale sur le dossier» nord-coréen, a-t-il indiqué.

La Chine, qui absorbe plus de 90% du commerce nord-coréen, «applique totalement» ces mesures et ne «permettra jamais à des entreprises ou à des citoyens chinois de mener des activités violant ces résolutions», selon le même responsable. Mais pour Pékin, principal soutien économique de la Corée du Nord, les sanctions ne peuvent être décidées que dans le cadre multilatéral des Nations unies. Et non de façon unilatérale par des pays tiers en vertu de leurs lois nationales.