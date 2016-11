Turquie : Un attentat à la voiture piégée fait 2 morts et 33 blessés

Réagissez

Nouvel attentat en Turquie. Au moins deux personnes ont été tuées et 16 autres blessées, hier, par l’explosion d’une voiture devant le gouvernorat d’Adana, dans le sud du pays, ont indiqué les autorités locales citées par l’agence de presse progouvernementale Anadolu.

Au moins deux personnes ont été tuées et 33 autres blessées hier par une attaque à la voiture piégée dans le sud de la Turquie, pays frappé par une vague d’attentats depuis le début de l’année. La déflagration s’est produite sur le parking du gouvernorat d’Adana à proximité de l’entrée protocolaire, a indiqué le gouverneur local, Mahmut Demirtas, qui a évoqué l’«explosion d’une voiture déclenchée à 8h05» (5h05 GMT).

Les premiers éléments laissent penser que l’attaque a été «perpétrée par une femme», a-t-il ajouté, cité par l’agence de presse progouvernementale Anadolu. Deux personnes ont été tuées et 33 blessées, dont une grièvement, a indiqué le ministre de l’Energie, Berat Albayrak. Un précédent bilan faisait état de deux tués et 16 blessés.

Le kamikaze serait une femme

La Turquie a été secouée cette année par une vague d’attentats liés à la rébellion kurde ou à des djihadistes, qui ont fait des dizaines de tués. Le ministre turc des Affaires européennes, Omer Celik, également député d’Adana, a évoqué sur Twitter une «maudite attaque terroriste». «Au nom de l’humanité, nous lutterons jusqu’au bout contre le terrorisme», a-t-il ajouté.

Adana, ville de plus d’un million d’habitants, est située à une centaine de km de la frontière syrienne et accueille la base aérienne d’Incirlik, utilisée par des avions de la coalition internationale qui bombarde le groupe Etat islamique (EI). Par ailleurs, dans le nord de la Syrie où la Turquie a lancé une offensive le 24 août visant des forces kurdes locales et l’organisation Etat islamique, une frappe aérienne attribuée à l’aviation du régime de Bachar Al Assad a tué trois soldats turcs et fait 10 blessés.

Damas mis en cause

C’est la première fois depuis le lancement de l’offensive qu’Ankara met en cause Damas. Les autorités turques ont imposé une interdiction de diffusion des images relatives à l’attaque à Adana, comme elles le font à chaque fois qu’un attentat se produit. L’explosion a été entendue «dans un rayon de 10 km», a rapporté la chaîne d’information NTV.

Plusieurs véhicules garés à proximité de la voiture qui a explosé ont pris feu et plusieurs équipes de pompiers ont été dépêchées sur les lieux, selon NTV, qui montrait une colonne de fumée noire s’élevant du parking. Adana n’est pas située dans la région à majorité kurde de la Turquie, ensanglantée par la reprise des combats entre les forces de sécurité turques et les séparatistes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

Le ministre turc de l’Intérieur, Süleyman Soylu, avait indiqué, mercredi, que 258 attentats avaient été déjoués depuis le début de l’année : 214 liés au PKK, 34 à l’EI et 10 à l’«extrême gauche». En août, un jeune kamikaze lié à l’EI s’était fait exploser lors d’un mariage kurde à Gaziantep, à 200 km à l’est d’Adana, provoquant un carnage : 57 morts, dont 34 enfants. Les Etats-Unis, qui ont un consulat à Adana, ont mis en garde à plusieurs reprises ces dernières semaines leurs ressortissants contre un risque d’attaque «terroriste» en Turquie.

Le mois dernier, les Etats-Unis ont ordonné l’évacuation des familles des employés de leur consulat à Istanbul. L’ambassade américaine à Ankara a «fermement» condamné sur Twitter l’«abominable attaque terroriste à Adana». L’attentat n’avait pas été revendiqué à la mi-journée. Selon l’agence de presse progouvernementale Anadolu, un employé du parking du gouvernorat a été emmené par des policiers pour être entendu.

M. Albayrak, qui est également le gendre de M. Erdogan, a sous-entendu que cette attaque était le fait de puissances étrangères voulant affaiblir la Turquie. «Je m'adresse non pas aux sous-traitants, mais à ceux qui les utilisent contre nous: aucune de ces attaques ne nous intimidera», a-t-il déclaré.