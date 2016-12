Réagissez

Plus de 1100 personnes, incluant des membres des forces de sécurité et des civils, ont été tuées dans des attaques attribuées à la rébellion du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) depuis la reprise de ces opérations en juillet 2015, a indiqué hier un bilan des autorités turques.

«Plus de 800 éléments des forces de sécurité, dont des soldats, des policiers et des gardiens de village ainsi que 314 civils ont été tués depuis le 20 juillet 2015», ont révélé les responsables turcs.

«Ces attaques ont aussi fait plus de 4000 blessés dans les rangs des forces de sécurité et plus de 2000 civils», selon les mêmes sources, qui font état de «la saisie de 5500 armes, 652 000 munitions, 142,5 tonnes d’explosifs et de 15 000 engins explosifs dans les provinces du sud et du sud-est du pays».