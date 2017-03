Tunisie : un policier tué et deux autres blessés dans une attaque terroriste

Réagissez

Attaque terroriste contre une patrouille de police près de...

Un policier a été tué et deux autres blessés, dans la nuit de samedi à dimanche dans le sud de la Tunisie, lors d'une "attaque terroriste", a rapporté une source sécuritaire cité par l'agence "TAP".

"Un policier est décédé et deux de ses collègues ont été blessés, dans la nuit de samedi à dimanche, à Jenoura (délégation de Kébili-sud), dans une attaque terroriste perpétrée contre une patrouille policière stationnée près d'un bureau de la Poste", a indiqué cette une source sécuritaire. "Quatre terroristes à bord de deux motos ont ouvert le feu en direction de la patrouille. Les trois policiers ont riposté tuant, sur place, un terroriste et blessant deux autres, le quatrième a pris la fuite. Un deuxième terroriste est mort à l'hôpital régional de Kébili. L'autre blessé a été transporté à l'hôpital de Gabès", poursuit-t-on.



"Dans cette fusillade, un policier a été gravement touché. Il est décédé à l'hôpital. L'un des deux policiers blessés a subi une intervention chirurgicale", affirme à l'agence TAP, une source médicale de l'hôpital.



Selon la même source, "la police est encore à la recherche du quatrième terroriste qui a pris la fuite. Une brigade spéciale a été dépêchée sur les lieux où elle a désamorcé trois explosifs dissimulés dans des sacs plastiques".



Dans un communiqué rendu public dimanche, le ministère de l'Intérieur tunisien a affirmé que deux terroristes ont été tués et un autre blessé dans une attaque armée contre une patrouille des forces de l'ordre, dans la nuit de samedi à dimanche, à Kébili-sud, un quatrième terroriste est toujours recherché. Ripostant à cette attaque, un policier est mort et un autre a été blessé. Les quatre terroristes étaient à bord de deux motos dans lesquelles deux explosifs étaient dissimulés, selon les mêmes sources.