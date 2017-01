Tunisie : La société en plein débat sur le retour des terroristes

Réagissez

Des citoyens tunisiens réunis en collectif ont amorcé un véritable débat de société sur la question du retour des djihadistes du Moyen-Orient et de Libye.

Sur les pancartes : «La place de Daech est en prison, pas parmi les citoyens», «Nous sommes tous sous la menace du terrorisme» ou encore «Je dis non au terrorisme, pas de pardon ni d’acceptation». Dimanche, un millier de personnes ont manifesté, pour la deuxième fois, au centre de Tunis pour protester contre le retour des djihadistes partis rejoindre les rangs du groupe Etat islamique (EI) en Syrie, en Irak et en Libye. La problématique du «retour», particulièrement vive dans les pays européens, se pose aussi en Tunisie, car selon les Nations unies, plus de 5000 ressortissants se trouveraient dans les rangs d’organisations classées terroristes à l’étranger.

Début décembre, le président Béji Caïd Essebsi a été très clair. «Nous n’allons pas les mettre tous en prison, parce que si nous le faisons, nous n’aurons pas assez de prisons, mais nous prenons les dispositions nécessaires pour qu’ils soient neutralisés. Nous les surveillons», a-t-il déclaré, ajoutant quelques jours plus tard : «Pas de pardon, pas d’amnistie, pas de loi sur le repentir pour les terroristes de retour des zones de conflit.» Après la mobilisation du 24 décembre, à l’appel du Collectif des citoyens de Tunisie (voir entretien ci-contre), les partis politiques et la société civile ont commencé à s’exprimer sur le sujet.

Repentir contre exclusion

Dans le débat : d’un côté, ceux qui ne veulent pas fermer la porte et rejettent l’idée de l’exclusion. Parmi eux : Rached Ghannouchi, chef du parti islamiste Ennahdha, membre de la coalition gouvernementale, qui avait soutenu dans le passé l’idée de «repentance» pour les Tunisiens souhaitant rentrer chez eux, à condition qu’ils abandonnent la violence, a affirmé qu’il était impossible «d’imposer les terroristes aux autres pays dans un monde divisé en nationalités.

Ceux-ci [les terroristes] ont fait usage de la violence contre le pays qui les a vus grandir et ont nui à son image. La justice, la police, les psychologues et les médias doivent traiter cette maladie avec sérieux.» Le mufti de la République, Othman Battikh, a aussi précisé : «Seuls les jeunes contraints de rejoindre l’EI à cause de la pauvreté et du chômage peuvent être acceptés, surtout s’ils n’ont pas tués d’innocents.»

Au nom «du respect de la Constitution», l’ex-président de la République, Moncef Marzouki, suggère «le contrôle des djihadistes dans des centres spécialisés contrôlés par la police et l’armée». La très puissante Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT) s’est aussi prononcée en faveur d’une loi du repentir et appelle à la «traduction des terroristes devant la justice».

«Somalisation»

De l’autre côté, ceux qui ne veulent pas entendre parler de retour. Comme Monji Harbaoui, le député de Nidaa Tounès, qui appelle à «lancer une campagne de renouvellement des passeports tunisiens afin d’empêcher le retour des terroristes». Pour le Syndicat national des forces de sécurité intérieure, le scénario du retour en Tunisie des terroristes en provenance des foyers de tension est «alarmant» et «peut conduire à la somalisation du pays».

Il a notamment appelé le gouvernement à prendre des mesures «exceptionnelles», mentionnant «la déchéance de nationalité» (cette dernière est interdite par la Constitution). A l’Assemblée des représentants du peuple, le groupe parlementaire de Nidaa Tounès —(le parti créé par Béji Caïd Essebsi qui regroupe 67 élus sur un total de 217 députés)— a appelé à intensifier les efforts diplomatiques «pour juger les terroristes dans les pays où ils ont commis les crimes. Le retour des individus qui ont les mains tachées de sang risque d’affecter le modèle de société tunisien.»