Tunisie : Des sites de production décrétés «zone militaire interdite»

Le président tunisien, Béji Caïd Essebsi, a ordonné, mercredi, à l’armée de protéger les sites de production de phosphate et d’hydrocarbures du sud du pays en proie à d’importants troubles sociaux, une première en Tunisie.

Les «sites de production» et «installations vitales» du pays seront désormais considérés comme «zone militaire interdite» en Tunisie, une mesure visant à empêcher leur entrave par des mouvements sociaux, a annoncé la présidence de la République.

Un décret en ce sens «a été examiné et approuvé» par le conseil de sécurité nationale réuni mercredi au palais présidentiel, a indiqué cette source dans un communiqué. Présenté par le ministère de la Défense, le texte entrera en vigueur dès publication au Journal officiel, a dit à l’AFP la présidence de la République, sans autre précision. Le nombre de sites concernés n’a pas non plus été mentionné. Sollicité, le porte-parole du ministère de la Défense, Belhassen Oueslati, n’a pas souhaité faire de commentaire. Selon le quotidien La Presse d’hier, la liste des sites, qui «sera révélée prochainement au public», «sera longue et diversifiée puisqu’il s’agit maintenant de savoir quelle est l’installation qui peut être considérée comme stratégique ou vitale».

Elle concernera les sites pétroliers et le bassin minier de Gafsa, mais «pas exclusivement», d’après le journal. Six ans après la révolution, la Tunisie cherche toujours à relancer son économie. L’actuel gouvernement d’union, à l’image de ses prédécesseurs, est confronté à une grogne sociale donnant lieu à la paralysie de sites de production. En réaction, le chef de l’Etat, Béji Caïd Essebsi, avait annoncé le 10 mai dernier, lors d’un discours officiel, que l’armée allait dorénavant protéger ces sites des mouvements sociaux susceptibles d’empêcher leur exploitation. «Toute personne voulant manifester peut manifester, dans le cadre de la loi (...). Mais si tu veux manifester et que la première chose que tu fais, c’est stopper la production de la Tunisie (...) où allons-nous ?» avait lancé M. Essebsi.

«Nous savons que c’est une décision grave mais elle doit être prise», avait-il ajouté. Au cours des jours suivants, un sit-in observé depuis plusieurs semaines à El Kamour (sud-est), à proximité d’un complexe pétrolier, avait dégénéré en heurts. Le 22 mai, un manifestant avait été tué par un véhicule de la gendarmerie, «accidentellement» selon les autorités, provoquant une flambée de violences dans la région. Après médiation du puissant syndicat UGTT, un accord a été trouvé mi-juin entre autorités et manifestants, prévoyant des embauches pour les jeunes de la région et la création d’un fonds d’investissement.

Des mouvements sporadiques persistent toutefois sur d’autres sites, ainsi à Kébili (sud). Depuis plusieurs semaines, un millier de manifestants perturbent la production gazière dans la province de Tataouine, où les groupes italiens ENI et autrichien OMV possèdent des installations, pour réclamer de meilleures opportunités d’emploi et un meilleur partage des ressources. Le mouvement social s’est étendu à la région de Kébili. «C’est une décision grave mais qui doit être prise pour protéger nos ressources», a déclaré Béji Caïd Essebsi dans un discours à la nation. Le déploiement militaire aura lieu immédiatement, a dit le chef de l’Etat.

«La loi doit être appliquée mais nous respecterons les libertés», a ajouté le président tunisien. Selon les autorités, la contestation sociale dans l’industrie locale du phosphate a coûté au pays l’équivalent de quelque 2 milliards d’euros. La Tunisie est un petit producteur de pétrole par rapport à la Libye et l’Algérie, ses voisins de l’Opep. Elle produit environ 44 000 barils par jour.