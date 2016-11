Réagissez

Près de 200 avocats ont manifesté, hier, devant le Parlement à Tunis, pour protester contre le projet de budget 2017, dont les mesures de rigueur visant à lutter contre les déficits publics sont à l’origine de tensions sociales, rapporte l’AFP.

Ils ont vivement dénoncé les dispositions fiscales du projet de loi de finances, adopté par le gouvernement et actuellement examiné par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP). «L’administration financière (fiscale, ndlr) veut prendre des décisions spécifiques pour les avocats, ce que nous refusons catégoriquement» a déclaré maître Hatem Ben Lahmar, membre du conseil de l’Ordre. Selon lui, «les avocats doivent être intégrés aux professions libérales» dans le cadre des mesures du projet de budget.

«Nous voulons qu’il y ait une commission réunissant tous les intervenants du secteur privé, et que la loi de finances soit une loi générale qui s’applique à tout le monde», a-t-il ajouté. Dans un communiqué, le conseil de l’Ordre des avocats a réclamé la «démission» de la ministre des Finances, Lamia Zribi, dénonçant «son échec cinglant sur la fiscalité». Entré en fonctions fin août après que son prédécesseur eut été jugé en échec sur l’économie, le gouvernement d’union est confronté à de vives réticences sur son projet de budget 2017.

Parmi les mesures décriées, figurent la fiscalité mais aussi un gel des salaires d’un an dans la Fonction publique. Six ans après sa révolution, la Tunisie n’est toujours pas parvenue à faire redémarrer son économie. Le déficit public atteint 6,5% du PIB, et le pays a dû signer un nouveau plan d’aide de 2,6 milliards d’euros sur quatre ans auprès du Fonds monétaire international (FMI).