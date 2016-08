Tunisie: 3 soldats tués et 7 autres blessés dans une attaque terroriste

Réagissez

Trois militaires tunisien ont trouvé la mort, lundi, et sept autres ont été blessés dans l'explosion de mines antichars au Mont Sammema dans la province de Kasserine (ouest).

Le porte-parole du ministère tunisien de la Défense, Belhassen Oueslati, a déclaré à l'Agence TAP que "pendant qu'ils effectuaient des travaux d'asphaltage à jebel Semmama, des militaires ont été attaqués par des groupes terroristes." "Ces derniers ont utilisé des lance-roquettes RPG, des fusils mitrailleurs et des grenades. Deux des militaires blessés se trouvent dans un état critique", a-t-il ajouté.



"Les affrontements entre les militaires et les terroristes se poursuivent", indique la même source, affirmant que "deux terroristes au moins ont été blessés et qu’une valise contenant des explosifs a été saisie."



Belhassen Oueslati a assuré que les employés de la société d'asphaltage ont été tous évacués et qu'ils sont sains et saufs.