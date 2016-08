Réagissez

Patrouille militaire tunisienne dans la région de Kasserine

Le septième chef de gouvernement entame son mandat par une attaque terroriste contre des soldats, dans un contexte économique et social plus que tendu.

Trois soldats tunisiens ont été tués hier dans une explosion provoquée par des «éléments terroristes» au mont Sammama (centre-ouest), considéré comme un des principaux maquis djihadistes du pays, selon l’AFP citant le porte-parole du ministère de la Défense Belhassen Oueslati. «Des éléments terroristes ont attaqué à l’aide d’une importante quantité d’explosifs une patrouille militaire qui assurait la sécurité d’ouvriers de chantier», a déclaré le ministre à la radio Mosaïque FM.

L’explosion a fait parmi les soldats «trois martyrs ainsi que sept blessés», a-t-il ajouté, précisant que les ouvriers qui travaillaient au goudronnage d’une route ont été évacués «sains et saufs». Cette attaque intervient le jour de l’entrée en fonction du «gouvernement d’union», qui a fait de «la lutte contre le terrorisme» l’une de ses priorités. Sur cette question, le nouveau chef du gouvernement, Youssef Chahed, a choisi la continuité en confirmant les titulaires de l’Intérieur et de la Défense.

Outre la lutte contre le terrorisme, d’autres défis attendent Youssef Chahed, un libéral issu du parti Nidaa Tounes fondé par le président Béji Caïd Essebsi, à savoir le chômage et la corruption. Il doit s’atteler aussi à la relance économique d’un pays miné par les conflits sociaux. Sachant qu’il est le septième chef de gouvernement post-révoltes.

Le gouvernement compte deux anciens membres du syndicat UGTT. Mais cela ne constitue pas une garantie quant à instaurer la trêve sociale, une des conditions sine qua non à même de relancer l’économie. La Tunisie est confrontée depuis les révoltes de 2011 à une progression d’une mouvance djihadiste responsable de la mort de plusieurs dizaines de policiers, de militaires, de civils et de 59 touristes étrangers en 2015.

Les forces de sécurité et l’armée traquent les groupes extrémistes armés retranchés dans les zones montagneuses, notamment aux monts Chaâmbi et Sammama, considérés comme les principaux repaires djihadistes, entre autres, la Phalange Okba Ibn Nafaâ, groupe lié à Al Qaîda au Maghreb islamique (Aqmi). Fin juillet, un militaire avait été tué dans l’explosion d’une mine dans le centre-ouest de la Tunisie. Quelques jours plus tard, deux djihadistes présumés ont été abattus lors d’opérations de ratissage près de Jendouba, au nord-ouest du pays.