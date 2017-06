Trafics d’armes et pressions dans les enquêtes antiterroristes

Réagissez

Le silence continue à entourer l’affaire d’atteinte à la sûreté de l’Etat, révélée la semaine dernière. L’homme d’affaires et lobbyiste Chafik Jarraya a été arrêté, ainsi que l’ancien chef de la brigade antiterroriste. Des connexions douteuses avec des extrémistes libyens et des transactions d’armes sont suspectées.

L’arrestation, mardi 23 mai dernier, de l’homme d’affaires et lobbyiste Chafik Jarraya serait en rapport avec les Libyens de Fajr Libya, selon les quelques éléments ayant filtré de l’enquête ouverte par le parquet militaire de Tunis. L’arrestation de Sabeur Laâjili, directeur général de la sûreté touristique et ex-chef de la brigade antiterroriste du Gorjani, serait en rapport avec des pressions exercées dans le cadre d’enquêtes antiterroristes en 2015 en Tunisie, impliquant des éléments de Fajr Libya. Tout est écrit au conditionnel, car rien d’officiel n’a été diffusé après l’annonce publique de cette affaire. Les avocats des accusés n’ont même pas eu le droit de prendre des copies du dossier en raison de la nature de l’affaire.

Défense silencieuse

Maître Fayçal Jadlaoui et le reste de l’équipe de défense de Chafik Jarraya n’ont pas réagi depuis lundi dernier, lorsqu’ils avaient pris connaissance du dossier et rencontré leur client, le principal suspect dans cette affaire d’atteinte à la sûreté de l’Etat. Un silence plein d’insinuations. Pourtant, Fayçal Jadlaoui est un ancien membre de l’Assemblée nationale constituante et il est connu pour être très bruyant et régulièrement présent sur les plateaux télévisés.

Pour ce dossier, Me Jadlaoui a préféré un silence lourd de sens. Il n’a même pas exprimé la moindre protestation publique contre l’empêchement de la défense d’avoir des copies du dossier de l’affaire. Tout ce que l’opinion sait maintenant concernant le dossier de cette affaire, c’est que Chafik Jarraya est poursuivi par la justice militaire pour atteinte à la sûreté de l’Etat, qu’il est accusé de trahison et de s’être mis à la disposition d’une armée étrangère en temps de paix.

Les développements de l’instruction ont révélé des histoires en rapport avec la Libye, notamment la tendance Fajr Libya, surtout après l’arrestation de Sabeur Laâjili. Ce dernier serait intervenu en 2015, sur instruction de Walid Jarraya, dans les affaires du dirigeant de Fajr Libya, Walid Glayeb et du maire de Sabratha, Husseyn Daoudi, proche de Ançar Al Charia, qui avaient été arrêtés en Tunisie.

Laâjili était alors un cadre de la brigade antiterroriste. Il aurait cherché à alléger les dossiers des concernés pour faciliter leur libération afin que Jarraya puisse répondre aux souhaits de son ami Abdelhakim Belhaj, leader de la Jamaâ Islamia Moukatila en Libye, impliqué lui aussi dans ces affaires. Toutefois, le puzzle est encore en phase de constitution concernant cette affaire. Les médias et l’opinion publique attendent toujours de nouvelles révélations pour calmer leur soif d’informations.

Trafics d’armes

D’autres révélations font un lien entre l’arrestation de Jarraya et sa rencontre en Suisse, trois jours avant, avec un certain Jean-Yves Ollivier, homme d’affaires français proche des dictateurs africains, comme le président congolais Denis Sassou Nguesso, qui cumule plus de 32 ans à la tête du Congo.

J.-Y. Olivier agit dans le domaine de la diplomatie parallèle et se présente comme «négociant en politique». Lui et Jarraya étaient à Genève en même temps que les groupes islamistes libyens de tous bords, qui sont en désarroi et recherchent du soutien. De là à dire que Jarraya s’est mis à leur disposition (s’être mis à la disposition d’une armée étrangère en temps de paix), il n’y a qu’un pas. Mais, il faut des informations sûres pour le confirmer.

Dans le même sens, et après que plusieurs médias (dont Radio Mosaïque et le site Business News) ont annoncé, avant-hier, que le juge d’instruction auprès du tribunal militaire permanent de Tunis a émis un mandat d’amener international à l’encontre de l’homme d’affaires Elyès Ben Chedly, résidant en France, la direction générale de la justice militaire a démenti. Aucun mandat d’amener n’a été émis par le juge d’instruction militaire à l’encontre de l’homme d’affaires cité par les médias tunisiens.

Pour le moment, le silence de la défense est révélateur sur la gravité du dossier. Cela pourrait néanmoins relever de la tactique de faire profil bas, pour éviter la colère des vis-à-vis ; il s’agit, peut-être, aussi d’essayer de gagner du temps et de faire intervenir les réseaux d’influence. Tout reste plausible.