Trafic aérien : L'OACI travaille sur un système mondial de suivi des drones

Réagissez

L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a lancé hier une consultation publique pour concevoir un système international de suivi en temps réel des drones civils.

Ce système électronique permettra d'identifier le propriétaire et le type de drone qu'il possède, la position, la trajectoire et l'altitude de l'appareil ainsi que la localisation exacte de la télécommande. Au cours de ces dernières années, de nombreux pays ont exprimé leurs inquiétudes face à la multiplication des incidents dans le trafic aérien commercial impliquant des drones civils volant trop près des aéroports.

Le projet vise à établir un partage en temps réel des informations fournies par les Etats membres avec la création à terme d'une base de données internationale, a expliqué Leslie Cary, responsable du programme sur les aéronefs sans pilote à l'OACI. Avant de fixer un calendrier sur la mise en place d'un tel système de suivi mondial des drones, les autorités de l'aviation civile veulent identifier le plus largement possible les besoins et les contraintes des 191 Etats membres.

Avec cet objectif, une vaste consultation est engagée pour savoir, notamment le type de technologie à adopter pour la puce d'identification. Toute personne ou entreprise est appelée à soumettre ses idées à l'OACI d'ici la mi-juillet, avant que les «meilleures propositions retenues» ne soient évaluées lors d'une conférence en septembre à Montréal. Ce processus, une première pour l'organisation onusienne, a été choisi pour accélérer les discussions car l'industrie des drones progresse si rapidement qu'«elle ne peut attendre des années avant d'avoir un cadre réglementaire», a souligné Leslie Cary à l'AFP.

Cet appel à contribution est un premier pas pour harmoniser les réglementations sur les drones entre les Etats ayant mandaté l'OACI pour réguler cette industrie en pleine expansion, qui échappe aux normes du transport aérien international. Leslie Cary précise que «tous ces Etats font face aux mêmes problèmes» de sécurité aérienne et souhaitent se «mettre d'accord sur un terrain de jeu commun».

Les directions de l'aviation civile des principaux Etats membres de l'OACI réclament un socle commun pour la réglementation pouvant ensuite être adaptée par les gouvernements. L'OACI s'intéresse habituellement aux drones soumis aux réglementations aéronautiques, comme les appareils militaires ou de surveillance, mais l'organisation internationale a décidé d'étendre son mandat aux drones civils à la demande des Etats membres, sans toutefois avoir une feuille de route clairement définie. «Nous ne proposons pas la solution, nous posons la question», résume Leslie Cary.