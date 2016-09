Terrorisme : L'UE renforce son arsenal juridique contre l'Etat islamique et Al Qaîda

Réagissez

L'Union européenne pourra désormais appliquer ses propres sanctions à l'égard de personnes et entités jugées proches des organisations Etat islamique et Al Qaîda ou leur ayant permis de perpétrer des attentats en les finançant, d'après une décision adoptée hier par les 28 Etats membres.

Jusqu'à présent, les mesures punitives de l'UE visant ces organisations — via des gels de fonds ou des interdictions de séjour sur son territoire — n'étaient que la transposition de celles décidées par l'ONU, dont le régime de sanctions cible 74 entités et 295 personnes. Désormais, l'UE pourra viser des personnes ou entités associées à ces organisations «de manière autonome», a expliqué dans un communiqué le Conseil de l'UE, qui représente les 28 Etats membres.

Une source diplomatique a précisé que la France était à l'origine de ce renforcement de l'arsenal juridique européen. Il s'agit de pouvoir «imposer des mesures restrictives à des individus voyageant ou cherchant à voyager à la fois hors de l'UE et vers l'UE, dans le but de soutenir Daech (Etat islamique) et Al Qaîda ou de recevoir un entraînement de leur part», précise le communiqué du Conseil de l'UE.