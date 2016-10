Tension exacerbée entre Baghdad et Ankara

Réagissez

Lancée lundi dernier par les forces irakiennes aidées par la coalition menée par Washington, l’offensive de Mossoul pour chasser le groupe Etat islamique (EI) continue entre-temps à alimenter la tension entre Baghdad et Ankara.

Hier, le Premier ministre irakien, Haider Al Abadi, a réitéré son opposition à une participation turque à l’offensive pour reprendre Mossoul aux djihadistes de l’EI, rapporte l’AFP. «La bataille pour Mossoul est une bataille irakienne et ceux qui la conduisent sont Irakiens», a déclaré le Premier ministre après sa rencontre avec le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter. «Je sais que les Turcs veulent participer, nous leur disons merci, c’est quelque chose que les Irakiens vont gérer», a-t-il dit. «Nous n’avons pas de problème» dans cette offensive. Et si un soutien est nécessaire, a ajouté le Premier ministre, «nous le demanderons à la Turquie ou à un autre pays de la région».

Le secrétaire américain à la Défense était la veille en Turquie pour convaincre les deux voisins de parvenir à un accord. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, ne veut pas que son pays reste à l’écart des opérations pour libérer Mossoul. Il craint une mainmise des Kurdes et des musulmans chiites après la libération de cette ville sunnite. «Seuls les Arabes sunnites, les Turkmènes et les Kurdes sunnites pourront y rester», a-t-il indiqué le 3 octobre, dans une interview à Rotana TV, une chaîne de télévision basée à Dubaï.

Mardi, il a recommandé au Premier ministre irakien de «rester à sa place» après ses critiques contre la présence militaire turque en Irak. «Il m’insulte personnellement.

Tu n’es pas mon interlocuteur, tu n’es pas à mon niveau», a déclaré M. Erdogan lors d’une intervention à Istanbul. «Peu nous importe que tu cries depuis l’Irak, nous continuerons à faire ce que nous pensons devoir faire», a-t-il ajouté, appelant Al Abadi à «rester » à sa «place». Lundi dans un discours retransmis à la télévision à Ankara, il a indiqué : «Nous ne voulons pas laisser quiconque s’en prendre à nos frères arabes sunnites, ni à nos frères turkmènes.»

La présence de 2000 soldats turcs dans le nord de l’Irak, dont plusieurs centaines sur la base de Bachika, au nord-est de Mossoul, où, depuis 2015, des combattants sunnites locaux et des Peshmergas sont entraînés, constitue une des sources de tension permanente entre les deux pays. Baghdad réclame le retrait de Bachika des troupes turques. Ankara rappelle que ses soldats ont été appelés à la rescousse en 2014 par le gouvernement irakien.

La tension a atteint son paroxysme quelques jours avant le déclenchement de l’offensive de Mossoul.

Écueil

Début octobre, les députés irakiens ont appelé leur gouvernement à prendre des mesures contre Ankara après un vote du Parlement turc prolongeant le mandat qui autorise les troupes turques à intervenir en Irak et en Syrie, qualifiant de «force d’occupation» la présence militaire turque à Bachiqa. Le Premier ministre irakien a lui aussi critiqué cette présence, disant même craindre que «l’aventure turque ne tourne en guerre régionale».

Baghdad a demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité de l’ONU sur la question. Ankara a aussi irrité Baghdad en exprimant des réserves sur une éventuelle participation à l’offensive de Mossoul de milices chiites ou de groupes armés kurdes hostiles à la Turquie.

De son côté, Washington est intervenu mardi pour atténuer la discorde entre les deux pays. «Nous estimons que toutes les forces internationales en Irak doivent être sur place en accord et en coordination avec le gouvernement irakien, sous les auspices de la coalition» militaire internationale contre l’EI, a mis en garde le département d’Etat dans un communiqué.

Et d’ajouter qu’il est «impératif que toutes les parties se coordonnent étroitement dans les jours et semaines qui viennent pour garantir une unité des efforts afin de vaincre» l’EI. Pour le porte-parole du département d’Etat John Kirby, «les forces turques déployées en Irak ne font pas partie de la coalition internationale et ce qui se passe à Bachiqa doit être résolu par les gouvernements irakien et turc».