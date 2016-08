Tel-Aviv qualifie d’«absurdes» les accusations de l’ONU sur la colonisation

Réagissez

Le gouvernement israélien a qualifié hier d’«absurdes» les critiques de l’ONU sur la poussée de la colonisation israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, selon l’AFP, citant un communiqué du porte-parole du Premier ministre Benjamin Netanyahu, David Keyes.

Les propos de l’envoyé spécial de l’ONU au Proche-Orient, Nickolay Mladenov, «constituent une distorsion de l’histoire et du droit international», a indiqué dans le communiqué le porte-parole du Benjamin Netanyahu. «Les juifs sont à Jérusalem et en Judée-Samarie (Cisjordanie) depuis des milliers d’années et leur présence n’est pas un obstacle à la paix», a-t-il observé. «L’obstacle à la paix, c’est cette entreprise sans fin visant à dénier les liens entre le peuple juif et une partie de leur terre historique.»

Et de poursuivre : «Prétendre qu’il est illégal pour les juifs de construire à Jérusalem est aussi absurde que prétendre qu’il est illégal pour les Américains de construire à Washington ou pour les Français à Paris.» Comme «l’exigence palestinienne selon laquelle un Etat palestinien devrait être ethniquement épuré des juifs est scandaleuse, et l’ONU doit la condamner au lieu de l’adopter». Israël considère tout Jérusalem, y compris Jérusalem-Est occupée et annexée, comme sa capitale indivisible.

Les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est la capitale de l’Etat auquel ils aspirent. Nickolay Mladenov a relevé, lundi devant le Conseil de sécurité, que les «recommandations» du Quartette (Etats-Unis, ONU, Russie et Union européenne) «continuent a être bafouées, y compris par une poussée des annonces par Israël liées à la colonisation et la poursuite des démolitions» d’habitations palestiniennes. Il a rappelé que les colonies, ces implantations civiles israéliennes sur des terres occupées depuis 1967, sont illégales au regard de la loi internationale.

La communauté internationale considère la colonisation, qui s’est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens, comme un obstacle majeur à la paix. L’envoyé spécial onusien a recensé lors de son intervention des projets de construction de plus de 1700 logements annoncés par le gouvernement israélien depuis le 1er juillet, dont plus de 1000 à Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville occupée et annexée par Israël.