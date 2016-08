Tel-Aviv approuve plus de 450 logements dans des colonies

Réagissez

La construction d’implantations civiles sur des terres occupées par Israël depuis 1967 se dresse en obstacle à la paix. Malgré les résolutions de l’ONU, qui demeurent bafouées, ces implantations se sont poursuivies sous tous les gouvernements israéliens.

Israël a approuvé hier la construction de 463 logements dans des colonies de Cisjordanie malgré la réprobation internationale devant la poursuite de cette politique dans ce territoire palestinien occupé, rapporte l’AFP citant l’organisation non gouvernementale (ONG) La Paix maintenant. L’organisation anticolonisation israélienne a initialement fait état de 466 logements, puis a légèrement révisé ce chiffre. Cinquante logements ont reçu une approbation finale de la part de la commission compétente de l’administration civile, et 234 un feu vert initial, a déclaré une porte-parole de La Paix maintenant, Hagit Ofran.

En outre, 179 logements déjà construits dans la colonie d’Ofarim ont été validés rétroactivement, a-t-elle dit. Ces programmes «sont tous problématiques, ce n’est pas comme si l’un d’eux se distinguait». Les Israéliens, constate la même ONG, «continuent à planifier et à faire avancer la planification et, de manière générale, c’est mauvais pour la solution à deux Etats et pour Israël».

La solution à deux Etats, à savoir la création d’un Etat palestinien coexistant en paix avec Israël, constitue l’option idoine aux yeux de la communauté internationale quant au règlement du conflit israélo-palestinien. La construction d’implantations civiles sur des terres occupées par Israël depuis 1967 se dresse en obstacle à la paix. Elle est considérée comme illégale par la communauté internationale, mais s’est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens.

Une partie de la communauté internationale s’inquiète que la poursuite de la colonisation, qui gruge le territoire palestinien et en désagrège la continuité, ne finisse par rendre impossible l’établissement d’un Etat palestinien. L’envoyé spécial de l’ONU au Proche-Orient, Nickolay Mladenov, a relevé lundi devant le Conseil de sécurité que les «recommandations» du Quartette (Etats-Unis, ONU, Russie et Union européenne) «continuent à être bafouées, y compris par une poussée des annonces par Israël liées à la colonisation et la poursuite des démolitions» d’habitations palestiniennes. Il a rappelé que les colonies, ces implantations civiles israéliennes sur des terres occupées depuis 1967, sont illégales au regard de la loi internationale.

La communauté internationale considère la colonisation, qui s’est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens, comme un obstacle majeur à la paix. L’envoyé spécial onusien a recensé, lors de son intervention, des projets de construction de plus de 1700 logements annoncés par le gouvernement israélien depuis le 1er juillet, dont plus de 1000 à Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville occupée et annexée par Israël.

Les propos de l’envoyé spécial de l’ONU au Proche-Orient ont été jugés «absurdes» par le gouvernement israélien. Dans un communiqué rendu public mardi, le porte-parole du Premier ministre Benjamin Netanyahu, David Keyes, y voit «une distorsion de l’histoire et du droit international». Il a indiqué que «les juifs sont à Jérusalem et en Judée-Samarie (Cisjordanie) depuis des milliers d’années et leur présence n’est pas un obstacle à la paix».

Ainsi, «l’obstacle à la paix, c’est cette entreprise sans fin visant à dénier les liens entre le peuple juif et une partie de leur terre historique».Et «prétendre qu’il est illégal pour les juifs de construire à Jérusalem est aussi absurde que prétendre qu’il est illégal pour les Américains de construire à Washington ou pour les Français à Paris».

Comme «l’exigence palestinienne selon laquelle un Etat palestinien devrait être ethniquement épuré des juifs est scandaleuse, et l’ONU doit la condamner au lieu de l’adopter», a observé le même responsable. Israël considère tout Jérusalem comme sa capitale indivisible. Les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est la capitale de l’Etat auquel ils aspirent.

Près de sept décennies

Depuis près de 70 ans, l’ONU traite le conflit israélo-palestinien sans pour autant trouver une solution satisfaisante pour les deux belligérants. Pourtant, des résolutions ont été adoptées dans ce sens. Pour schématiser, le 29 novembre 1947, l’Assemblée générale de l’ONU adopte la résolution 181 sur le partage de la Palestine, alors sous mandat britannique, et la création de deux Etats, Jérusalem ayant un statut international.

Les Etats arabes et les Palestiniens s’y opposent. Il est accepté du côté hébreu. Le 14 mai 1948 marque la proclamation de l’Etat d’Israël. D’où la première guerre israélo-arabe. Le 11 décembre de la même année est votée la résolution 194 de l’Assemblée générale sur le droit au retour des réfugiés.

Le 11 mai 1949, Israël devient membre de l’ONU. Le 22 novembre 1967, le Conseil de sécurité adopte la résolution 242 appelant au retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du conflit de juin 1967. Le 25 septembre 1971, le Conseil de sécurité condamne «les actions conduites par Israël en vue de changer le statut de Jérusalem». Le 22 octobre 1973 est adoptée la résolution 338 du Conseil de sécurité, qui réaffirme les principes de la 242 et appelle à des négociations visant à «instaurer une paix juste et durable au

Proche-Orient». Le 13 novembre 1974, Yasser Arafat est accueilli à la tribune de l’ONU.

Le 22 du même mois, l’Assemblée générale accorde un statut d’observateur à l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). Le 1er mars 1980, une résolution du Conseil de sécurité recommande à Israël de «démanteler les colonies existantes» et de cesser «la construction et la planification d’implantations dans les Territoires occupés en 1967, dont Jérusalem-Est».

Le 12 mars 2002, le Conseil de sécurité fait figurer pour la première fois dans une résolution (1397) la mention d’Etat palestinien. Le 19 novembre 2003, le Conseil de sécurité avalise la «feuille de route» du Quartette visant à aboutir à une solution en établissant deux Etats. Le 18 février 2011, Washington utilise son veto pour bloquer un projet de résolution arabe condamnant la politique de colonisation.