Téhéran va appliquer le principe de la réciprocité

L’Iran a décidé hier d’appliquer la réciprocité après la décision du président américain, Donald Trump, d’interdire pendant trois mois l’entrée des Iraniens et des ressortissants de six autres pays musulmans aux Etats-Unis, selon l’AFP, citant le ministère des Affaires étrangères.

«La République islamique d’Iran (...), tout en respectant le peuple américain et pour défendre les droits de ses citoyens, a décidé d’appliquer la réciprocité après la décision insultante des Etats-Unis concernant les ressortissants iraniens, et ce, tant que cette mesure n’aura pas été levée», a affirmé le ministère dans un communiqué. Le ministère des Affaires étrangères a affirmé que «la décision américaine comprenait des atteintes illégales, illogiques et contraires aux règles internationales (...) qui n’aura aucun effet sur l’attitude du gouvernement iranien» en allusion au fait que les Etats-Unis exigent, selon les médias iraniens, des informations sur les voyageurs iraniens pour la levée de cette

mesure. Le ministère iranien a également ordonné aux ambassades et consulats iraniens de prendre des mesures pour aider les ressortissants iraniens qui sont «empêchés de rentrer à leur domicile, sur leurs lieux de travail et d’études» aux Etats-Unis. Un peu plus tôt dans la journée, le président iranien, Hassan Rohani, a critiqué son homologue américain Donald Trump, affirmant que l’époque de la construction de murs entre les pays était «révolue». Il n’a toutefois pas réagi directement à la décision du président Trump d’interdire pendant trois mois l’entrée de ressortissants de plusieurs pays musulmans, dont les Iraniens, aux Etats-Unis. «Aujourd’hui, on n’est plus à une époque où on construit des murs entre les nations.». Les dirigeants américains «ont oublié qu’il y a quelques années le Mur de Berlin s’est effondré», a déclaré H. Rohani lors d’un discours retransmis à la télévision d’Etat. «Il faut supprimer les murs entre les peuples. Le monde d’aujourd’hui n’est pas un monde où l’on renforce les écarts entre les nations», a-t-il ajouté. L’Iran et les Etats-Unis n’ont plus de relations diplomatiques depuis plus de 37 ans, mais environ un million d’Iraniens vivent aux Etats-Unis, selon les estimations officielles iraniennes. Il s’agit de la plus forte communauté iranienne vivant à l’étranger. De nombreux Iraniens se rendent également chaque année aux Etats-Unis pour voir leur famille. Le président Rohani, qui intervenait lors d’une conférence internationale sur le tourisme, a affirmé que depuis l’accord nucléaire avec les grandes puissances conclu en juillet 2015, son pays a «ouvert ses portes aux touristes étrangers».