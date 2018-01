Téhéran dit «non» à Washington

Réagissez

L'Iran a réaffirmé hier son refus de toute modification de l'accord nucléaire conclu avec le groupe 5+1, en réaction à l'ultimatum du président américain, Donald Trump, qui a exigé un durcissement des conditions de cet accord.

«L’Iran ne prendra aucune mesure au-delà de ses engagements dans le cadre de l'accord nucléaire, n'acceptera aucune modification de cet accord, ni aujourd'hui ni dans l'avenir, et ne permettra pas de lier l'accord nucléaire à d'autres questions», a affirmé le ministère iranien des Affaires étrangères dans un communiqué, répétant que Téhéran refusait de «renégocier» cet accord. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, avait accusé, vendredi soir, le président Trump de chercher «désespérément» à saboter l'accord nucléaire conclu en juillet 2015 entre l'Iran et le groupe 5+1 (Allemagne, Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni et Russie).

De son côté, le ministre adjoint des Affaires étrangères russe, Sergei Ryabkov, a estimé hier qu'en sortant de l'accord nucléaire conclu avec le groupe 5+1, les Etats-Unis feraient un «très mauvais calcul». «Nous arrivons peu à peu à la conclusion qu'une décision interne a déjà été prise par les Etats-Unis de sortir de l'accord sur le nucléaire iranien ou qu'ils sont proches de la prendre», a déclaré le diplomate, cité par l'agence russe Interfax.

«Cela pourrait être l'une des graves erreurs de Washington en politique étrangère, un très mauvais calcul», a-t-il ajouté. Donald Trump avait lancé vendredi un ultimatum aux Européens afin qu'ils l'aident à durcir l'accord dans les prochains mois s'ils veulent éviter un retrait pur et simple de Washington. Le président américain a confirmé la suspension des sanctions économiques contre l'Iran levées dans le cadre de l'accord, mais la Maison-Blanche a prévenu qu'il s'agit «de la dernière suspension qu'il allait signer».