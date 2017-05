Réagissez

La Ligue des droits de l’homme vient de publier une lettre ouverte à l’intention des candidats aux élections législatives. Avec des constats pas brillants.

Dès son entrée en matière, la Ligue des droits de l’homme (LDH) entre dans le vif du sujet: «L’élection d’Emmanuel Macron laisse une France où les attentes sont fortes, qu’il s’agisse de l’emploi, de l’accès aux droits fondamentaux, de l’égalité, de la protection des libertés. Parce que les inégalités et la précarité n’ont cessé de croître au cours des dernières années, privant ainsi une partie croissante de la population de l’accès aux soins, au logement, aux transports…» Voilà un début de description qui s’éloigne de l’optimisme affiché après la victoire éclatante du nouveau président le 7 mai.

La LDH ajoute : «Des régions entières paient un lourd tribut à la désindustrialisation, tandis que de nombreux espaces ruraux s’appauvrissent et sont confrontés à la disparition des services publics.» Face à cela, les mesures, comme une nouvelle loi Travail, priorité de Macron, changeront-elles la donne ? La question reste entière.

Sur le thème de la sécurité et du terrorisme, que l’attentat de Manchester a encore, la semaine dernière, mis au premier plan de l’actualité, la LDH revient sur l’état d’urgence, dont elle réitère autant ses «doutes» que son «efficacité» : «Le gouvernement sortant a multiplié les lois à vocation sécuritaire, mettant ainsi à mal les libertés publiques et individuelles, stigmatisant une partie de la population au nom d’une appartenance religieuse réelle ou supposée…»

La LDH revient sur l’énorme score de l’extrême-droite au second tour de la présidentielle, avec plus de dix millions de voix, signe de l’acceptation que «ceux qui prônent une société où certains seraient plus légitimes à avoir accès aux droits que d’autres, une société qui rejetterait les plus précaires, ont reçu plus de votes que jamais, avec tous les risques de renforcer les préjugés, les haines, les politiques construits autour de l’idée de boucs émissaires».

La Ligue des droits de l’homme s’inquiète aussi de «l’accueil des migrants (…) indigne et largement insuffisant dans notre pays. Les droits fondamentaux des personnes étrangères sont trop souvent bafoués. La précarité juridique et corrélativement matérielle de trop nombreuses personnes immigrées en France est inadmissible...»

Partant de ces constats, la LDH souhaite «un quinquennat qui participe à construire une société fondée sur les solidarités entre tous ceux qui vivent sur le territoire pour assurer le vivre-ensemble, et aussi au-delà, car nous partageons une même planète, qui, en particulier, prend la mesure du défi écologique auquel la planète est confrontée et qui donne à chacune et à chacun l’assurance d’un progrès partagé». L’association regrette que pour ce prochain scrutin des 11 et 18 juin subsiste le risque «de voir les idées d’extrême droite imposer leur vision d’un monde replié sur lui-même, attisant la peur et la haine de l’Autre, prônant l’exclusion des plus vulnérables».

Contre ce danger, la LDH espère que les élus issus des prochaines élections législatives «défendront les libertés sans jamais les sacrifier à la sécurité, qu’ils fassent de la lutte contre les discriminations une absolue priorité, qu’ils soient particulièrement vigilants pour que notre pays traite dignement les migrants et les demandeurs d’asile, conformément à ses engagements internationaux et pour que les droits fondamentaux des personnes étrangères soient respectés.»