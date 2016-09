Réagissez

Initiée lundi par les Etats-Unis et la Russie, la trêve a connu hier ses plus sérieux accrocs avec des bombardements aériens et de violents combats, à quelques heures d’une réunion du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU), rapporte l’AFP.

A la périphérie de Damas, l’armée syrienne a bloqué une tentative des rebelles d’entrer dans la capitale via le quartier de Jobar, selon une source militaire qui a fait état «d’affrontements intenses et de tirs de roquettes». Jobar est aux mains de factions rebelles alliées au groupe djihadiste Front Fateh Al Cham (ex-branche syrienne d’Al Qaîda) présent dans ce quartier. Dans la foulée de la trêve, l’accord prévoit la livraison d’aide humanitaire aux villes assiégées, à commencer par le secteur rebelle d’Alep, principal front du conflit.

Faute de garanties de sécurité, des camions remplis de nourriture et de médicaments pour les habitants d’Alep sont toujours bloqués dans une zone tampon entre les frontières turque et syrienne. Pour accéder aux populations dans la zone rebelle d’Alep, l’accord prévoit la démilitarisation de la route du Castello au nord de la ville.

Ce blocage a donné lieu à des frictions entre Washington et Moscou, soutiens respectifs de la rébellion et du régime. «A l’heure qu’il est, les camions qui pourraient acheminer de l’aide vitale attendent. Cela relève de la responsabilité directe du régime et de ses bienfaiteurs à Moscou», a dit la Maison-Blanche.

Le Pentagone a indiqué qu’il n’y aurait pas de coopération militaire avec Moscou en Syrie tant que l’aide n’aura pas été débloquée. «Bien que le cessez-le-feu soit un accord bilatéral, seul un des belligérants le respecte véritablement», a déclaré dans un communiqué le porte-parole du ministère russe de la Défense, le général Igor Konachenkov. Il a ajouté que son pays est prêt à une prolongation de la trêve de 72 heures. Mouscou accuse aussi Washington de ne pas faire pression sur les rebelles pour qu’ils prennent leurs distances avec le Front Fateh Al Cham.

Or, les rebelles comptent sur l’aide de cette organisation dans toute bataille contre le régime. De plus, ils contrôlent avec ce groupe djihadiste de vastes régions dans les provinces d’Alep, d’Idleb et de Damas. Les régions sous contrôle des djihadistes sont exclues de l’accord de trêve et continuent d’être la cible de frappes aériennes russes, du régime syrien et de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis.