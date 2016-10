Réagissez

Les quartiers est de la ville syrienne d’Alep contrôlés par les rebelles ont été classés dans la catégorie «zone assiégée» par l’Organisation des Nations unies (ONU), après plusieurs mois d’offensive par les forces gouvernementales et l’absence d’accès pour l’aide humanitaire, a indiqué hier un porte-parole onusien, cité par l’AFP.

Selon le porte-parole du bureau des Nations unies pour l’aide humanitaire (OCHA), Jens Laerke, les quartiers est d’Alep réunissent à présent les trois critères d’une zone assiégée, soit un encerclement militaire, un manque d’accès pour l’aide humanitaire et pas de liberté de déplacement pour les civils. Il y a actuellement 18 zones assiégées en Syrie, selon l’ONU. Les quartiers est d’Alep ont remplacé Daraya sur la liste, après que la population de cette ville a pu être évacuée, à la suite d’un accord avec le gouvernement syrien.

Selon l’ONU, environ 275 000 personnes vivent assiégées à Alep-Est. L’ouest de la ville est contrôlé par le gouvernement et continue à recevoir de l’aide. Par ailleurs, le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, est attendu aujourd’hui à Moscou et demain à Washington pour parler de la Syrie et proposer un projet de résolution sur un cessez-le-feu à Alep, que Paris veut faire adopter cette semaine à l’ONU, a indiqué le Quai d’Orsay.

De son côté, la Russie a annoncé hier avoir envoyé deux corvettes dotées de missiles de croisière censées renforcer le dispositif naval russe en Méditerranée, sur fond de montée de tensions entre Moscou et Washington. Les corvettes transportant des missiles de croisière Kalibr ont quitté mardi leur port d’attache, Sébastopol, en Crimée, et «entreront ce soir en Méditerranée», a indiqué un porte-parole de la Flotte russe de la mer Noire, cité par l’agence publique Ria-Novosti. Il s’agit d’une «rotation planifiée» des forces navales dans la région où la Russie dispose déjà d’une dizaine de navires, selon la même source.

Sur fond d’impasse diplomatique

Le seul porte-avions russe, l’Amiral Kouznetsov, est par ailleurs en route et devrait arriver courant octobre dans la zone. Cette annonce intervient alors que le ministère russe de la Défense a déclaré mardi avoir déployé des systèmes de défense antiaérienne S-300 à Tartous, ville côtière du nord-ouest de la Syrie. Ces systèmes complètent le dispositif de défense russe mis en place sur la base aérienne de Hmeimim (nord-ouest) avec l’arrivée en novembre 2015 de S-400 de dernière génération. Avec ses S-300 et S-400, la Russie s’assure une défense aérienne de ses deux points d’ancrage en Syrie, le port de Tartous et Hmeimim, dans la province de Lattaquié, où l’aviation russe dispose de dizaines de bombardiers, d’avions d’attaque au sol et d’hélicoptères.

Ce renforcement militaire est mis en place sur fond de tensions grandissantes entre la Russie et les Etats-Unis, Washington ayant annoncé lundi la suspension de ses pourparlers avec Moscou sur un cessez-le-feu en Syrie, après la destruction du plus grand hôpital du secteur rebelle d’Alep, deuxième ville syrienne, dans un bombardement aérien. La Russie est accusée par les Occidentaux de bombarder les civils dans les quartiers rebelles d’Alep. Moscou affirme ne viser que les groupes djihadistes.