Syrie : Les attaques chimiques ébranlent la communauté internationale

Bachar al-Assad réfute toute responsabilité dans les...

Après les attaques chimiques de mardi près de Idleb - et d’après les témoignages ce jeudi près de Hama - la Syrie divise une nouvelle fois le Conseil de sécurité de l’ONU.

Un Conseil de sécurité de l’ONU en désaccord sur une résolution pour condamner l’attaque, un président américain qui menace de «passer à l’action» en Syrie, et à nouveau la Russie montrée du doigt pour son soutien à Damas… L’onde de choc provoquée par les attaques chimiques de mardi, sur Khan Ckeikhoun, dans la province de Idleb, puis sur des dispensaires locaux, a secoué la communauté internationale. Alors que la France a demandé le jour même une convocation d’une réunion d’urgence au Conseil de sécurité, Vladimir Poutine a jugé «inacceptable» d’accuser sans preuve Damas. Pour Moscou, Washington ne dispose pas d’information «objective», «fiable» et «réaliste».

Ce jeudi, la France a mis en garde la Russie contre la «terrible responsabilité» à laquelle elle s’exposerait si Moscou décidait de poser son veto au projet de résolution demandant une enquête sur l’attaque chimique qui a causé, selon les sources entre 80 et 100 morts, et plus de 60 blessés. L’opposition syrienne, la Turquie, Israël ont directement pointé Damas du doigt, tout comme et l’Union européenne (UE) par la voix du chef de la Diplomatie, Federica Mogherini, qui a accusé Bachar al-Assad de porter la «principale responsabilité» de cette attaque.

Des autopsies réalisées en Turquie sur le corps de trois des victimes, en présence de représentants de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), mettraient directement en cause Bachar al-Assad. Walid Mouallem, le chef de la diplomatie syrienne a, quant à lui, démenti : l’armée syrienne «n’a pas utilisé et n’utilisera jamais» des armes chimiques contre son propre peuple, «pas même contre les rebelles et les djihadistes».

Pourtant, en octobre 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies avait reçu un rapport concluant que l’armée syrienne avait mené en mars 2015 dans la province d’Idleb une attaque à l’arme chimique, sans doute du chlore. Et en août 2013, Damas avait aussi été accusée d’avoir utilisé du gaz sarin dans une attaque contre des secteurs rebelles en périphérie de la capitale qui avait fait plus de 1 400 morts. Le pouvoir de Bachar al-Assad avait nié, accusant à plusieurs reprises les groupes djihadistes d’avoir utilisé ces armes chimiques.

Version de l’entrepôt impossible

Selon la Russie, l’avion syrienne aurait bombardé près de Khan Cheikhoun un «entrepôt» des rebelles où étaient stockées des substances toxiques destinées à des combats en Irak. En explosant, ces dernières se seraient alors disséminées dans l’atmosphère. Plusieurs experts, invoquant la façon dont les gaz se sont propagés, ont toutefois expliqué que cette version de l’histoire était impossible. Une telle hypothèse «est complètement fantaisiste, elle prêterait à rire si la situation n’était pas aussi dramatique», a assuré jeudi à l’AFP Olivier Lepick, un chercheur français associé à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), spécialiste des armes nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC).

«Si d’aventure on avait touché un entrepôt, il pourrait y avoir formation d’un nuage toxique, simplement vous n’avez jamais une aérosolisation aussi efficace que celle qui a été constatée sur le terrain», ajoute-t-il. La réaction la plus vive est venue des États-Unis qui ont été les plus radicaux, menaçant la Syrie d’une action unilatérale. «Ces actes odieux commis par le régime d’Assad ne peuvent pas être tolérés», a martelé mercredi le président Donald Trump.

«Ça a été une chose horrible, horrible et il est très possible, et je dois dire que c’est déjà le cas, que mon attitude face à la Syrie et Assad a beaucoup changé.» Son secrétaire d’Etat Rex Tillerson a prévenu qu’il était «temps que les Russes réfléchissent vraiment bien à la poursuite de leur soutien au régime Assad». Attendu les 11 et 12 avril à Moscou, il a ajouté qu’ «il n’y avait aucun doute dans (son) esprit: le régime syrien sous la gouverne de Bachar al-Assad est responsable de cette attaque atroce».

Ce jeudi, des vidéos postées sur les réseaux ont montré qu’une autre attaque au gaz avait été menée, cette fois au nord de Hama. Selon les témoignages, des hélicoptères qui appartiendraient à l’armée syrienne auraient largué des fûts de chlore sur le village d’al-Lataminah. Les images montrent d’énormes nuages jaunes se former au-dessus du village, ainsi que des enfants, de la mousse sortant de la bouche, aspergés d’eau par les secours.