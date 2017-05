Syrie : Le G7 «prêt à travailler» avec la Russie pour résoudre le conflit

Réagissez

Les pays membres du G7 se sont déclarés «prêts à travailler» avec la Russie, alliée indéfectible du régime de Damas, pour trouver une solution politique au conflit syrien, dans leur déclaration finale publiée samedi à Taormina, en Italie. «Nous pensons qu’il y a une occasion de mettre un terme à cette crise tragique. Aucun effort ne sera épargné» pour stopper le conflit, selon la déclaration, qui réitère la nécessité d’un «processus politique inclusif sous l’égide de l’ONU». «Si la Russie est prête à utiliser son influence positivement, nous sommes prêts à travailler avec elle pour résoudre le conflit, en cherchant un règlement politique», écrivent les pays du G7 (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Canada et Japon). «Nous sommes prêts à contribuer à la reconstruction, une fois qu’une transition politique crédible sera en marche», ajoutent-ils, en espérant que les accords d’Astana vont «contribuer concrètement à faire baisser la violence». La Russie et l’Iran, alliés du régime syrien, et la Turquie, soutien des rebelles, parrainent un processus de cessez-le-feu en Syrie, auquel ne participent pas les pays occidentaux. Parallèlement, un processus de négociations entre belligérants syriens est en cours à Genève, sous l’égide de l’ONU. Le G7 a réclamé «la mise en oeuvre d’un réel cessez-le-feu, l’arrêt de l’utilisation des armes chimiques, l’accès immédiat de l’aide humanitaire et la libération des personnes arbitrairement détenues, ainsi que l’accès aux prisons» du régime.

La guerre en Syrie a fait plus de 320 000 morts et des millions de réfugiés depuis 2011.

Par ailleurs et pour la première fois de son histoire, l’unité du G7 s’est brisée hier à Taormina (Sicile) sur la question cruciale du climat, face à un Donald Trump plus résolu que jamais à jouer sa partition. «La discussion a été franche, peut-être plus franche que lors des précédents sommets», a reconnu devant la presse le chef du gouvernement italien Paolo Gentiloni, dont le pays préside actuellement le G7. Car en dépit des pressions répétées des Européens, le 45e président des Etats-Unis a surtout déstabilisé ses alliés du G7, après avoir franchement bousculé ceux de l’Otan, jeudi à Bruxelles.

«Je prendrai ma décision finale sur l’accord de Paris la semaine prochaine», a-t-il tweeté, peu avant de quitter la Sicile, après s’être adressé aux militaires américains de la base aérienne de Sigonella, mais pas à la presse. «Nous nous sommes fait beaucoup de bons amis cette semaine», a-t-il assuré à cette occasion. En attendant, le G7 n’a pu que constater après deux jours de sommet dans la somptueuse station balnéaire sicilienne, qu’ils étaient à six contre un. «Les Etats-Unis d’Amérique sont en train de réévaluer leur politique sur le changement climatique et sur l’Accord de Paris et ne sont donc pas en mesure de rejoindre le consensus sur ce sujet», indique la déclaration finale.