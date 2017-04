Syrie, l’horreur absolue

Réagissez

D’après l’Organisation syrienne des droits de...

D’après l’Organisation syrienne des droits de l’homme (OSDH), les victimes sont décédées en raison des effets de ce gaz non identifié, notamment par suffocation. Citant des sources médicales dans la ville, la même source a fait état d’évanouissements, de vomissements et de présence de mousse dans la bouche des victimes.

Au moins 58 personnes, dont onze enfants, ont été tuées hier dans une frappe aérienne qui a émis du «gaz toxique» dans une ville du nord-ouest de la Syrie tenue par des rebelles et des terroristes.

La chaîne de télévision Orient News, favorable à l’opposition syrienne, fait état, outre les tués, de 150 blessés. Et Mounzer Khalil, directeur des services de santé d’Idlib, parle quant à lui de 300 blessés. Il s’agirait, si elle était confirmée, de l’attaque chimique la plus meurtrière en Syrie depuis celle au gaz sarin qui a tué plusieurs centaines de civils dans la région de la Ghouta, près de Damas, en août 2013. Les pays occidentaux avaient tenu le régime syrien pour responsable de cette attaque, alors que Damas l’a imputée aux rebelles.

La Coalition nationale, importante composante de l’opposition syrienne, a réclamé au Conseil de sécurité de l’ONU de «convoquer une réunion urgente après ce crime et d’ouvrir une enquête immédiate». Le Conseil «doit prendre les mesures nécessaires pour que les responsables (de cette attaque) rendent compte de leurs actes», indiquent ses animateurs dans un communiqué. L’opposition syrienne accuse le «régime du criminel Bachar Al Assad» d’avoir mené ces raids sur la ville de Khan Cheikhoun avec des «obus contenant du gaz chimique».

La paix compromise ?

A la mi-journée, le régime syrien, qui dément utiliser des armes chimiques, n’avait pas communiqué sur ces frappes. Un haut responsable des services de sécurité syriens a néanmoins indiqué à l’AFP que les informations faisant état d’une attaque chimique menée par le régime syrien contre une ville rebelle du nord-ouest sont une «calomnie». «Il s’agit d’une calomnie (...), les hommes armés (ndlr : les insurgés) tentent de remporter une (victoire) médiatique après avoir échoué à remporter (une victoire) sur le terrain», a indiqué le haut responsable sous le couvert de l’anonymat.

Lors d’un entretien téléphonique avec son homologue russe, le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé que l’attaque était «inhumaine» et menaçait le processus de paix. Les Russes ont fait savoir à l’occasion qu’ils n’étaient pas responsables de ces raids sur la province d’Idleb. «L’armée de l’air russe n’a mené aucun raid dans le secteur de Khan Cheikhoune, dans la province d’Idlib», a déclaré le ministère russe, cité par l’agence de presse RIA. «Aujourd’hui, les nouvelles sont horribles.

Evidemment, la principale responsabilité repose sur le régime» syrien, a pour sa part déclaré la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. «Ce crime remet en cause l’ensemble du processus de paix (...) Si l’ONU est incapable d’empêcher le régime de commettre de tels crimes, comment faire réussir un processus politique en vue d’une transition (en Syrie) ?», a réagi Mohammad Sabra, négociateur en chef de l’opposition syrienne.

Bilan macabre

Le bilan n'a cessé de s'aggraver durant la matinée d'hier au fur et à mesure que les victimes, toutes des civils, succombaient «après avoir été transportées dans les hôpitaux», a précisé à la presse Rami Abdel Rahmane, le directeur de l'OSDH. Quelques heures après, l'hôpital traitant les blessés a été bombardé, provoquant des destructions importantes dans l'établissement.

Durant la fin de la journée d’hier, la commission d’enquête de l’ONU sur les droits de l’homme en Syrie a annoncé hier qu’elle «enquête actuellement» sur l’attaque «chimique» dans le nord-ouest de la Syrie. «Les rapports suggérant qu’il s’agit d’une attaque avec des armes chimiques sont extrêmement préoccupants. La commission enquête actuellement sur les circonstances entourant cette attaque, y compris les allégations d’utilisation d’armes chimiques», ont indiqué dans une déclaration écrite les enquêteurs.

Le gouvernement syrien dément systématiquement utiliser des armes chimiques dans une guerre qui a déjà fait plus de 320 000 morts depuis mars 2011. Il a d’ailleurs ratifié la Convention sur l’interdiction des armes chimiques en 2013. En octobre 2016, le Conseil de sécurité avait pourtant déjà reçu un rapport concluant que l’armée syrienne avait mené une attaque à l’arme chimique, sans doute du chlore, à Qmenas, dans la province d’Idleb, le 16 mars 2015.

Et l’Union européenne avait placé le 20 mars sur sa liste noire quatre nouveaux responsables militaires syriens, accusés d’avoir utilisé «des armes chimiques à l’encontre de la population civile» en 2014 et 2015. Il a été prouvé par ailleurs que les groupes terroristes qui activent dans le pays avaient aussi mené des attaques chimiques. Et aujourd’hui, il y a tellement d’acteurs en Syrie qu’on ne sait plus qui fait quoi et surtout qui dit vrai.