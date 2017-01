Réagissez

Les principaux groupes rebelles syriens ont donné hier leur accord pour participer aux pourparlers militaires avec le régime prévus la semaine prochaine à Astana, au Kazakhstan, pour tenter de mettre fin à la guerre civile, rapporte l’AFP.

Ces discussions directes, selon des sources du régime et de l’opposition, commenceront le 23 janvier à Astana et ont pour objectif de bâtir un solide cessez-le-feu dans tout le pays, à l’exception des zones tenues par les djihadistes. Elles sont organisées par des parrains des protagonistes : la Russie et l’Iran, qui appuient le régime, et la Turquie, soutien des rebelles. Si les pourparlers d’Astana étaient un succès, ils pourraient ouvrir la voie à des négociations sous les auspices de l’ONU le mois prochain à Genève. «Tous les groupes rebelles y vont.

Tous ont donné leur accord», a affirmé Mohammad Allouche, un dirigeant du groupe rebelle Jaïch Al Islam, surtout implanté dans la banlieue de Damas. «Astana s’inscrit dans un processus pour mettre fin à l’effusion de sang commis par le régime et ses alliés. Nous voulons mettre fin à leurs séries de crimes», a-t-il ajouté. Ahmad Al Othman, de la fraction Sultan Mourad, implantée dans le nord, a également indiqué que les groupes rebelles ont «décidé d’aller aux pourparlers».

Les protagonistes devraient se retrouver «probablement» face à face, contrairement à ce qui s’est passé jusqu’à présent à Genève, où toutes les négociations, placées sous les auspices de l’ONU avec l’appui des Etats-Unis et de la Russie, étaient indirectes. Selon Ahmad Ramadan, membre de la coalition nationale de l’opposition, l’objectif de ces discussions est de renforcer le cessez-le-feu établi le 30 décembre, «tandis que les détails du processus politique seront discutés à Genève».

«Ce qui nous a poussés à donner notre accord à Astana, c’est que le thème exclusif des pourparlers consiste à renforcer le cessez-le feu ; et donc la délégation (rebelle) sera purement militaire avec en appui une équipe technique en matière politique et juridique» fournie par le Haut comité de négociation de l’opposition (HCN), a indiqué Oussama Zabou Zeid, conseiller juridique des factions rebelles. Initié après la chute de la partie rebelle d’Alep en décembre, ce cessez-le-feu est globalement respecté.

Des combats se déroulent néanmoins dans la région de Wadi Barada, proche de Damas, cruciale pour l’approvisionnement en eau de la capitale. Selon Z. Zeid, le groupe Fateh Al Cham, qui a changé son nom après avoir officiellement rompu avec Al Qaîda, n’est pas invité à Astana. Pendant ces préparatifs, le groupe Etat islamique (EI) poursuit son offensive contre les forces gouvernementales à Deir Ezzor, une ville-clé dans l’Est. Le groupe ultraradical sunnite contrôle la majeure partie de la province de Deir Ezzor.