Syrie : Début imminent de la bataille de Raqqa

Alors que la libération de Mosul, deuxième ville irakienne n’est qu’une question de jour, c’est au tour de la bataille Raqqa en Syrie de commencer. Ville administrative de l’État Islamique occupée en 2014, Raqqa est considérée comme étant l’un des plus importants sanctuaires de ce groupe terroriste qui a perdu plus de 80 % du territoire qu’il a occupé depuis juin 2014.

Moyen-Orient : De notre correspondant

A Raqqa, les forces démocratiques syriennes (FDS) qui englobent des combattants arabes et kurdes s’approchent subrepticement de la ville après avoir libéré plusieurs villages alentours comme celui de « Mansourah » distant d’environ de 20 kms du nord-ouest de Raqqa.

Les mêmes forces qui ont lancé l’opération « la colère de l’Euphrâte » ont récupéré dimanche dernier le barrage « Baath » (du nom de l’ancien parti du président Saddam) qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Raqqa. Le principe des FDS est d’isoler la ville de tous les côtés pour empêcher les combattants de l’EI de fuir à nouveau vers l’Irak ou de s’évaporer dans la campagne syrienne.

L’offensive de Raqqa met tous les pays limitrophes en alerte maximale. Du coté jordanien, les forces de sécurité craignent que des éléments de l’Etat islamique n’entrent sur leur territoire en vue de commettre des attentats.

Pour prévenir un tel scénario, l’armée s’est déployée tout au long de la frontière (environ 500 kms) avec la Syrie. De son coté,le premier ministre Hany al Moulki a nié toute velléité de l’armée de rentrer sur le sol syrien pour combattre l’EI, assurant que les soldats ne sont là que pour protéger le territoire Hachémite. Pas plus.

Comme à Mosul, la bataille de Raqqa risque de durer des mois et d’être meurtrière pour les dizaines de milliers de civils qui sont pris en otages par les combattants de l’EI à l’intérieur. La nature même de la ville, avec ses ruelles serrées et étroites et ses maisons collées les unes aux autres, notamment au niveau des quartiers historiques, préfigurent de l’intensité des combats et du nombre des victimes civils qui se compteront, à coup sûr, par milliers.

Préserver au maximum la vie des civils

Pour libérer Raqqa avec le minimum de pertes parmi les civils, les FDS ont reçu des armes sophistiquées et des moyens militaires adaptés à la guerre des rues de la part de l’armée américaine. Cette dernière devrait assurer la couverture aérienne et détruire les bases de l’EI.

Selon des experts militaires régionaux, l’attaque contre l’EI va se dérouler sur trois axes. En plus du positionnement militaire déjà en place au nord et à l’est de la ville, les Forces syriennes démocratiques vont également attaquer par l’ouest de la ville, laissant aux combattants de l’EI la porte du sud pour fuir en traversant le fleuve de l’Euphrate. Mais là aussi aucune chance d’échapper aux avions de la coalition US.

Les FDS ont déjà commencé à isoler Raqqa depuis le mois de novembre dernier. Plus elles avancent, plus la bataille finale approche. Cependant les organisations humanitaires internationales ont déjà tiré la sonnette d’alarme quant aux conséquences de cette bataille sur les civils pris en otages par l’EI.

Capitale de l’EI, Raqqa est située au nord de la Syrie. Plus de 300.000 habitants y vivent en otages à l’intérieur. Ils ne peuvent pas la quitter sous peine d’être tués par les combattants de l’EI. Certaines familles ont fui Raqqa en 2013 pour s’installer au Liban, mais depuis 2014, sortir de la ville est devenu chose quasi impossible à cause de la terreur que fait régner l’EI.

Entre 3000 à 4000 terroristes sont retranchés à l’intérieur. Armés jusqu’aux dents, possédant toute sorte d’armes de guerre, les djihadistes ne lâcheront pas aussi facilement leur dernière ville symbolique après avoir perdu Mosul. Les experts prédisent une longue bataille, peut-être six mois voire même plus.

Plus de 50.000 soldats (près de 27000 kurdes et de 23000 arabes soutenus par 500 militaires américains appartenant aux forces spéciales) participeront à la bataille de Raqqa. Ils auront à cœur d’en finir le plus vite possible avec les djihadistes de l’EI et éviter la complication de la situation humanitaire déjà catastrophique.