Réagissez

L'ancien Premier ministre portugais, Antonio Guterres, continuait vendredi sa course en tête pour succéder en janvier prochain à Ban Ki-moon comme secrétaire général de l'ONU, en consolidant son avance, selon des diplomates.

A l'issue d'un 4e tour de scrutin indicatif au Conseil de sécurité, 12 des 15 pays membres l'ont «encouragé», soit un vote positif de plus qu'au précédent vote. Deux l'ont «découragé» — c'est-à-dire ont émis un vote défavorable —, un de moins qu'au scrutin précédent, et un autre pays était «sans opinion». M. Guterres devance assez nettement le chef de la diplomatie slovaque Miroslav Lajcak.

Celui-ci obtient 10 voix pour (une de plus), 4 contre et une sans opinion. En 3e position, l'ex-ministre serbe des Affaires étrangères Vuk Jeremic a reçu 9 votes pour, 4 contre et 2 sans opinion. C'est la 4e fois que M. Guterres, ancien Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, âgé de 67 ans, devance les nombreux candidats en lice. Deux nouveaux tours de scrutin sont prévus les 26 septembre et 4 octobre, selon des diplomates.