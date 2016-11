Réagissez

- Les Egyptiens ont manifesté vendredi dernier pour protester contre la hausse du coût de la vie. Pensez-vous que cela peut se reproduire ? Quel est le scénario le plus probable pour les mois à venir ?

Ce n’est pas tant qu’une nouvelle révolution est inévitable, ce qui se joue beaucoup plus est un conflit, un face-à-face chaotique, en grande partie parce que l’opposition n’est simplement pas prête, qu’elle est divisée, ou en prison ou déprimée. Je n’aime pas du tout le terme de «révolution des pauvres» que je trouve condescendante et inexacte. Il suffit de dire que sous la surface, quelque chose bout.

- Que peut faire l’aide du FMI à un gouvernement sans vision politique ?

Avant cela, il faut se dire que même si le FMI accorde des prêts, la corruption atteint de tels niveaux qu’elle sape les dépenses mêmes de ces fonds et la consolidation des liens sociaux censés protéger de l’instabilité politique.

- Quelles pourraient être les solutions pour éviter d’en arriver au «conflit» dont vous parlez ?

Sans parler d’une amélioration de la situation, on pourrait essayer au moins de viser la stabilité. Et pour cela, il faudrait qu’il y ait des signaux qui montrent que le gouvernement est réellement et sincèrement en train de protéger les plus vulnérables des augmentations brutales de prix. Il y a également une pénurie de médicaments qui augmente la colère sociale. Il faudrait aussi parvenir à la maîtriser rapidement.