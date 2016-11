Réagissez

Oumeima, Shela, Aya… De petites filles issues de familles de réfugiés qui ont trouvé asile aux Etats-Unis, et qui, pour certaines, sont là depuis seulement quelques mois comme la petite Aya, originaire de Mossoul, en Irak.

Nous les avons rencontrées dans une école de la banlieue de Baltimore, Vanguard Collegiate Middle School. Nous avions rendez-vous dans cette école avec Casey Thomas, directrice de l’antenne de Soccer Without Borders (SWB) à Baltimore. Casey porte un t-shirt bleu ciel floqué dans le dos de la devise de SWB : «Playing for change» (Jouer pour changer). Foot sans frontière est une ONG qui travaille auprès de migrants, réfugiés et demandeurs d’asile en utilisant le football comme moyen d’intégration et d’échange interculturel.

«Soccer Without Borders s’est implantée à Baltimore en 2009», explique Casey Thomas. «Elle travaille essentiellement en direction des réfugiés, des migrants et des demandeurs d’asile. Ceux-ci viennent d’un peu partout : de Syrie, d’Irak, du Yémen, d’Afrique, d’Amérique centrale… Les fondateurs de l’organisation ont observé que les réfugiés adorent le foot. Ils ont pensé alors à utiliser ce sport comme moyen de développement personnel, de team building et aussi pour apprendre l’anglais.» La directrice du programme indique que l’organisation fournit aux jeunes qu’elle encadre tout le nécessaire en termes d’équipement et d’entraînement.

Mais les activités prodiguées par cette association ne se limitent pas au foot. «Nous dispensons aussi des cours de soutien scolaire (academic support) à ces élèves de façon à leur permettre de réussir à l’école et d’arriver jusqu’à l’université.» D’où l’importance de travailler l’anglais, une langue que beaucoup parmi les réfugiés ne maîtrisent pas forcément.

Le programme s’étale sur quatre jours par semaine à raison de trois heures par jour. Il inclut également l’organisation de matchs le week-end et la participation à des tournois scolaires. «Chaque séance est divisée en trois temps : un temps pour le football, un temps pour les devoirs scolaires, et on termine par un goûter qu’on partage collectivement avec les élèves», détaille Mlle Thomas.

Pour voir cela de plus près, la directrice de SWB-Baltimore nous invite à rejoindre coach Kat Sipes et ses élèves qui vont justement commencer l’entraînement. Kat fait elle aussi partie de «Foot Sans Frontières» où elle est «directrice du coaching», poste qu’elle doit sans doute à sa belle carrière de joueuse de football. Les élèves revêtent chacun son maillot et ses chausseurs de foot avant de gagner la salle de gym, une grande salle polyvalente avec gradins.

Phrase chopée au vol dans le couloir, sur un mur : «The important thing is to not stop questioning !» (La chose la plus importante est de ne jamais arrêter de poser des questions). Une citation d’Albert Einstein. La séance commence par la formation d’un cercle. Kat invite les écoliers à s’asseoir par terre autour du rond central. Elle entame par un «english training», un petit exercice d’anglais. Mot du jour : «Achieve», qui signifie «accomplir», «réaliser»…

Les élèves y vont chacun de son interprétation, dans une ambiance guillerette. Ensuite ils sont répartis par équipe de sept joueurs. Les équipes sont mixtes. Casey propose aux membres de notre groupe (Nedjma, Rafik et Nassim) de rejoindre chacun une équipe. Rafik et Nassim s’y prêtent volontiers. Un mini-tournoi est improvisé dans la foulée, avec des parties de dix minutes. Score final : 10 à 0 contre la… xénophobie. A la fin, tout le monde prend position sur les gradins pour une photo de famille. Un excellent moment humain et ludique…