Des manifestants victimes de grenades lacrymogènes

Sept personnes, dont cinq manifestants, ont été tuées hier à Baghdad lors de la dispersion par les forces de sécurité de partisans d’un leader chiite qui réclamaient des réformes, rapporte l’AFP citant une source de la police.

Ces violences lors d’une manifestation sont les plus meurtrières depuis qu’a débuté, en 2015, un mouvement de contestation réclamant de meilleurs services publics et accusant la classe politique de corruption et de népotisme. Ce mouvement a été interrompu en octobre lorsque les forces gouvernementales ont lancé une offensive massive pour reprendre au groupe djihadiste Etat islamique (EI) son bastion de Mossoul, dans le nord du pays. «Les violences ont fait sept morts, dont deux membres des forces de l’ordre, et cinq manifestants», a déclaré un colonel de la police.

Des milliers de manifestants, essentiellement des partisans du chef chiite Moqtada Sadr, se sont rassemblés place Tahrir, dans le centre de Baghdad, pour réclamer des réformes électorales avant un scrutin local prévu en septembre.Après plusieurs discours, des manifestants ont tenté par la force de franchir un cordon policier sécurisant la voie principale conduisant à la Zone verte, un secteur ultrasécurisé qui abrite les principales institutions de l’Etat, des ambassades et la commission électorale. «Les manifestants ont tenté de traverser le pont Joumhouriya, les forces de sécurité ont tiré des grenades lacrymogènes pour les stopper, mais ils ont insisté», a affirmé un responsable de la police. Le Premier ministre irakien, Haïder Al Abadi, a assuré qu’une enquête serait ouverte pour identifier et juger les responsables des violences.

Moqtada Sadr, devenu populaire en se rebellant contre les Américains après l’invasion de l’Irak en 2003, lutte ces dernières années pour l’adoption de réformes. Avant la manifestation, il avait encouragé ses partisans à se rendre tout près de la Zone verte pour clamer haut et fort leurs revendications. «Si vous voulez vous approcher des portes de la Zone verte pour affirmer vos revendications et les faire résonner auprès de ceux qui sont de l’autre côté de la clôture (...), vous pouvez», a-t-il dit dans un communiqué. Il a néanmoins prévenu les manifestants de ne pas entrer de force dans la Zone verte, que ses partisans ont envahie l’année dernière à deux reprises. Moqtada Sadr, descendant d’une influente famille religieuse, a appelé le Premier ministre Haïder Al Abadi à répondre à ses revendications. «Je l’exhorte à introduire les réformes dans l’immédiat, écouter la voix du peuple et se débarrasser des corrompus», a-t-il déclaré.



Las d’attendre

L’année dernière, les partisans de Moqtada Sadr ont manifesté à maintes reprises pour réclamer des réformes politiques, surtout la formation d’un nouveau gouvernement, et protester contre l’inaction du Parlement. Un groupe moins nombreux de manifestants s’est rassemblé mercredi près de la Zone verte et des centaines de personnes ont manifesté vendredi dans plusieurs villes du sud de l’Irak. Les protestataires, qui appellent depuis des mois à de profondes réformes politiques, estiment, notamment, que la loi électorale actuelle sert les intérêts des grands partis, qu’ils accusent de corruption, et jugent que la commission n’est pas indépendante.

Le gouvernement Al Abadi a fixé les prochaines élections provinciales à septembre, date à laquelle le mandat de la commission électorale expire. Leurs résultats sont perçus comme un baromètre pour les élections législatives prévues en 2018. Le 18 mars 2015 a débuté un sit-in de deux semaines des partisans du dignitaire chiite Moqtada Al Sadr devant la Zone verte. Ils dénonçaient l’inaction du Parlement et réclamaient un nouveau gouvernement capable d’appliquer des réformes anticorruption. Fin avril de la même année, des manifestants se sont rassemblés dans la Zone verte de Baghdad où siègent de nombreuses institutions du pays et des ambassades étrangères. La veille, des manifestants avaient occupé le Parlement, irrités par l’attitude de nombreux partis qui nourrissent la crise. Ces derniers s’opposent à l’initiative du Premier ministre, Haïder Al Abadi, consistant à mettre en place un gouvernement de technocrates.

En août 2015, le gouvernement, sous l’impulsion de Haïdar Al Abadi, a approuvé des réformes prévoyant la suppression d’importants postes et privilèges. Le Parlement a approuvé à l’unanimité ces réformes qui donnent au gouvernement les moyens de lutter contre la corruption et d’améliorer les services publics, après des semaines de contestation populaire. Le 16 du même mois, le Premier ministre a supprimé 11 postes ministériels, réduisant d’un tiers le nombre de portefeuilles au sein de son gouvernement, première mesure concrète du vaste plan de réformes. Mais cela n’a pas atténué la colère des protestataires, qui descendent régulièrement dans la rue pour exhorter les responsables concernés à concrétiser les réformes, alors que le pays est engagé dans une guerre contre le groupe Etat islamique (EI). Les ressources financières du pays sont limitées suite à la chute des cours du pétrole et les luttes confessionnelles sont loin d’être atténuées.

Le 1er août 2016, le ministre de la Défense, Kali Al Indi, a accusé le président du Parlement, Salim Al Joubouri, et trois députés Mohamed Al Karbouli, Alia Nsayef et Hanane Al Fatlawi, de «corruption» et de «chantage». Il a déclaré subir un interrogatoire en représailles à son rejet de la corruption et accusé plus tard Al Joubouri et les trois députés d’avoir cherché à le faire chanter pour pouvoir passer des contrats entachés de fraude. Quelques jours auparavant, le procureur général irakien a déposé une plainte contre des députés et le président du Parlement, accusés de corruption. Le Premier ministre, Haïder Al Abadi, a demandé à l’organe anticorruption d’ouvrir une enquête sur les allégations portées par le ministre de la Défense et imposé une interdiction de voyage aux personnes accusées de corruption.