Réagissez

Militaire sud-coréen montant la garde à la frontière

Un dialogue pour baisser la tension dans la péninsule coréenne, après le dernier tir réussi de missile du voisin du Nord, vient d’être proposé par la Corée du Sud.

La Corée du Sud a proposé hier des discussions avec le Nord afin de faire retomber les tensions sur la péninsule après le tir réussi d’un missile intercontinental par Pyongyang, rapporte l’AFP. La Croix-Rouge a également proposé de son côté une rencontre pour tenter de relancer les réunions entre les familles coréennes séparées depuis la guerre (1950-1953). De son côté, le ministère sud-coréen de la Défense a proposé une entrevue vendredi à Panmunjom, à la frontière entre les deux Corées.

Le conflit de 1950-1953 s’est conclu par un armistice et jusque-là un traité de paix et les deux Corées n’est pas signé. Les réunions des familles ont véritablement commencé après un sommet entre les deux pays en 2000. «La Corée du Nord doit répondre à nos propositions sincères si elle vise réellement la paix sur la péninsule coréenne», a déclaré le ministre sud-coréen de l’Unification, Cho Myoung-Gyon.

Il a observé que Séoul ne «visait pas l’effondrement du Nord ou l’unification au travers d’une absorption du Nord», et exhorté Pyongyang à rétablir les canaux de communication intercoréens. Arrivé en mai au pouvoir, le président Moon Jae-In est partisan du dialogue avec le voisin du Nord. Option refroidie sur l’accélération des programmes nucléaire et balistique de Pyongyang.

Echec de la diplomatie

La Corée du Nord a réalisé cinq essais nucléaires depuis 2006, dont deux depuis le début 2016 et réussi le 4 juillet dernier son premier tir de missile intercontinental. La première crise nucléaire est ouverte en 1992, lorsque les inspecteurs de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) découvrent que la Corée du Nord contourne le Traité de non-prolifération, signé quelques années plus tôt (1986). L’Administration Clinton (1992-2000) négocie un accord selon lequel Pyongyang gèlerait la production de plutonium. En contrepartie, les Etats-Unis s’engagent à livrer du pétrole à la Corée du Nord ; un consortium international est censé fournir à ce pays deux centrales nucléaires civiles, financées par le Japon et la Corée du Sud.

Le 31 août 1998, Pyongyang teste un missile balistique. Essai qui suscite l’inquiétude de Washington et de ses alliés régionaux. Succédant à Clinton en 2000, le président George. W. Bush identifie Pyongyang comme un des pays composant l’«axe du mal». En octobre 2002, Washington déclare «caduc» l’accord de 1994, accusant la partie nord-coréenne de ne pas respecter ses obligations.

Le 11 janvier 2003, Pyongyang se retire du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). Sous le parrainage de la Chine populaire, des négociations multilatérales dans le cadre du groupe des «Six» sont organisées. Cependant, en octobre 2006, la Corée du Nord effectue son premier essai nucléaire. Washington accepte des négociations bilatérales avec Pyongyang et, en février 2007, parvient à un compromis, à savoir un désarmement nucléaire graduel.

En vain. Le 31 janvier 2009, Pyongyang annule plusieurs accords, le président Barack Obama appelle au «dialogue», mais Pyongyang procède au tir du missile Taepodong-2 en avril 2009 et teste quelques semaines après un nouvel engin nucléaire. La Corée du Nord a affirmé au début du mois en cours avoir testé avec succès un missile intercontinental.

Essai qui a suscité une vive réaction du président américain Donald Trump qui a demandé à Pékin, principal soutien international de Pyongyang, de «mettre fin à cette absurdité une bonne fois pour toutes». De son côté, Pékin a affirmé avoir «accompli des efforts acharnés» pour résoudre la question nucléaire nord-coréenne et appelé toutes les parties à la «retenue». La Corée du Nord affirme que sa quête d’un missile intercontinental (ICBM) est motivée par la menace d’invasion des 28 000 soldats américains stationnés en Corée du Sud.

Moscou et Pékin ont appelé Pyongyong à instaurer un «moratoire» sur ses tests nucléaires et ses tirs de missiles balistiques et demandé aux Etats-Unis de cesser leurs exercices militaires afin d’apaiser les tensions dans la péninsule. Les deux capitales dénoncent également le déploiement en Corée du Sud du bouclier antimissiles américain Thaad, présenté comme destiné à contrer la Corée du Nord, mais vu par Moscou et Pékin comme une menace pour leur sécurité.

Depuis les années 1990, Pékin redoute la réunification de la péninsule coréenne, sous l’égide de Séoul, avec une possible présence militaire américaine à la frontière sino-coréenne. Avec ses voisins, l’Empire du Milieu entretient des rapports conflictuels quant à la souveraineté sur la Mer de Chine.