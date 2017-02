Réagissez

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a informé cette semaine le Conseil de sécurité dans une lettre de son intention de nommer Salam Fayyad pour remplacer l’Allemand Martin Kobler, représentant spécial des Nations unies en Libye depuis novembre 2015.

Salam Fayyad, 65 ans, a été Premier ministre de la Palestine de 2007 à 2013 et ministre des Finances à deux reprises. Sa nomination intervient au moment où des pourparlers sont en cours pour modifier l’accord politique, négocié par l’ONU, qui a conduit à la formation du gouvernement d’unité nationale, dirigé par le Premier ministre Fayez El Sarraj. Le gouvernement de M. Sarraj s’est installé à Tripoli l’année dernière mais n’a pas réussi à étendre son contrôle vers l’est du pays, où domine le maréchal Khalifa Haftar qui est soutenu par l’Egypte, la Russie, la France et les Emirats arabes unis. Martin Kobler a déclaré, mercredi au Conseil de sécurité, que les pourparlers sur les «éventuels amendements» à l’accord de Skhirat progressent. Les négociations se sont concentrées sur le rôle du maréchal Haftar dans le gouvernement et la nécessité d’unifier l’armée libyenne. Antonio Guterres a donné deux jours aux membres du Conseil pour faire part d’éventuelles objections à la nomination de Salam Fayyad. Le départ de Martin Kobler était attendu du moment qu’il ne faisait plus l’unanimité parmi les différents belligérants libyens. C’est le cas notamment dans l’Est Libyen. Le maréchal Haftar a d’ailleurs refusé de le rencontrer à plusieurs reprises.