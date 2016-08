Réagissez

Le secrétariat national du Front Polisario a appelé les Nations unies à prendre les mesures nécessaires pour l’arrêt immédiat des actions marocaines dans la zone tampon d’Alguergarat (Sahara occidental) et le retrait sans délai des éléments civils et militaires sur place, rapporte l’APS.

Réuni samedi en session extraordinaire sous la présidence du président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, consacrée à l’étude de la situation grave causée par la violation marocaine de l’accord du cessez-le-feu dans la zone tampon d’Alguergarat (sud de la République sahraouie), le secrétaire national a averti «des répercussions de cette approche agressive de l’Etat marocain et ses conséquences dévastatrices pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région».

Le secrétaire national a exhorté le Conseil de sécurité des Nations unies à «intervenir d’urgence» pour mettre fin à cette situation et assumer ses responsabilités face aux violations marocaines du cessez-le-feu en vigueur depuis 1991, signé par les deux parties au conflit, le Front et le Maroc, sous les auspices de l’ONU, en attente du parachèvement du processus de décolonisation au Sahara occidental par le biais d’un référendum d’autodétermination du peuple sahraoui.

«Les actions entreprises par l’Etat marocain reflètent l’intention délibérée et dangereuse pour imposer le fait accompli colonial, l’expansion de l’occupation, la provocation et créer plus de tension, qui s’inscrit dans le cadre de la rébellion de Rabat contre la légitimité internationale, l’ONU, son secrétaire général et son envoyé personnel et son représentant spécial et la Minurso, jusqu’aux compétences du Conseil de sécurité», a estimé le secrétaire national.

Par ailleurs, il a réaffirmé que le peuple sahraoui et son seul représentant légitime, le Front Polisario, ne peuvent en «aucune manière» accepter de «telles pratiques agressives», appelant le peuple sahraoui à plus de vigilance pour faire échouer les complots de l’ennemi marocain.

Dans une lettre adressée récemment au secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, le Front Polisario a informé l’Organisation que «le 11 août 2016, les forces d’occupation marocaines ont procédé, au Sahara occidental, et ce, à plusieurs reprises, à traverser le mur militaire marocain vers la zone Alguergarat, située dans le secteur de la 1re Région militaire sahraouie». «Les forces marocaines ont mobilisé des unités militaires, en violation de la zone en question, soutenues par des unités mobiles de transport et de génie militaire, appuyées par une reconnaissance aérienne», a ajouté le président de la République sahraouie démocratique, Brahim Ghali.