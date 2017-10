Russie - Arabie Saoudite, le rapprochement qui inquiète Washington

Réagissez

Prévu de longue date, le déplacement fructueux du roi d’Arabie Saoudite à Moscou n’a rien d’un rapprochement spectaculaire.

Ce développement politique majeur souligne cependant le caractère moins stable des alliances et une volonté de réduire la dépendance envers Washington, conséquence du recul de la puissance américaine.

La première visite du roi Salman en Russie, qui s’est déroulée du 4 au 6 octobre, a permis la signature d’une série d’accords bilatéraux qui renforcent la coopération militaire et énergétique. Les deux pays, principaux exportateurs et producteurs de pétrole, régulateurs du marché pétrolier international, envisagent de reconduire jusqu’à la fin 2018 l’accord entre l’OPEP et la Russie visant à réduire la production et garantir le prix des hydrocarbures.

La conclusion d’une série d’autres accords commerciaux «pour un total de 3 milliards de dollars (2,55 milliards d’euros)» — incluant notamment un projet de construction par Moscou d’une usine chimique en Arabie Saoudite et, selon le ministre russe de l’Energie,

Alexandre Novak, un investissement de «150 millions de dollars dans la société russe de services pétroliers» par «un fonds commun russe et saoudien» dans la Eurasia Drilling Company — donne un élan extrêmement important à la coopération économique. Riyad s’est également engagé à acquérir du matériel militaire russe, à l’instar des systèmes de missiles sol-air S-400 Triumph, des systèmes de missiles antichar Kornet, des lance-roquettes TOS-1A, des lance-grenades AGS-30 et des fusils d’assaut Kalachnikov AK-103. L’accord prévoyant un «transfert de technologie» envisage à terme leur production sur le sol saoudien.



Rapprochement sans précédent

Ces accords préliminaires entre Riyad et Moscou, vecteurs d’un rapprochement économique sans précédent, suggèrent une orientation multidirectionnelle de la diplomatie saoudienne désireuse de desserrer l’étreinte américaine. En effet, ces dernières années, les crises de confiance se sont multipliées entre Washington et son allié traditionnel. Si l’arrivée de Trump aux Etats-Unis et la diplomatie saoudienne du chéquier ont semblé offrir de solides garanties à Riyad, l’ambiguïté des Etats-Unis dans la gestion de la crise avec le Qatar a rapidement déçu les espoirs saoudiens d’une plus grande implication américaine à leurs côtés.

En dépit des prises de position ferme du président Trump en faveur de Riyad, les dissonances au sein de l’establishment américain ont créé un ressentiment saoudien. La conclusion d’un accord entre les Américains et les Qataris sur la vente d’avions de combat F15 pour 12 milliards de dollars, le 15 juin dernier, et l’annonce faite par le Pentagone d’un renforcement de la «coopération en matière de sécurité et l’interopérabilité» avec Doha ont conduit les Saoudiens à s’interroger sur la fiabilité de leur allié américain et prendre acte d’un nécessaire rééquilibrage des relations diplomatiques malgré la dépendance structurelle envers Washington.Par ailleurs, cette visite constitue un événement politique d’importance à replacer dans le contexte de l’affirmation de la centralité du rôle de la Russie au Moyen-Orient.

Tandis que Moscou s’impose comme interlocuteur incontournable sur de nombreux dossiers, les Etats-Unis ont de plus en plus de mal à peser sur les évolutions en Syrie et en Irak. La transformation décisive des rapports de force en Syrie en faveur de Damas et de ses alliés a eu un impact évident sur la réorientation de la politique étrangère saoudienne. En effet, les avancées du processus d’Astana, qui illustrent le rapprochement turco-iranien (convergence renforcée par l’évolution du facteur kurde), et la crainte de Riyad d’être marginalisé le conduisent à se tourner naturellement vers la Russie dans la perspective d’un compromis politique sur l’avenir de la Syrie. Mais le pari de faire des concessions à Moscou tout en restant enfermé dans une confrontation stérile avec Téhéran, dont l’influence est déterminante sur le terrain, n’en reste pas moins hasardeux.



L’atout maître de Moscou

Enfin, il ne faut pas perdre de vue que la fin d’une orientation atlantiste exclusive et la phase de rééquilibrage des relations ne sont pas propres à l’Arabie Saoudite et constituent l’une des expressions les plus frappantes de la transformation de la donne géopolitique en défaveur des Etats-Unis. Dans une phase de reconfiguration des rapports de force globaux, les alliances stables tendent à être remplacées par des politiques multidirectionnelles et des convergences sectorielles.

Les volatilités des positions saoudiennes rejoignent celles de la Turquie qui s’émancipe relativement de sa relation de dépendance aux Etats-Unis. Longtemps perçus comme une pièce importante de la stratégie américaine de containment de la Russie, les Turcs, membres de l’OTAN depuis 1952, tentent aujourd’hui de diversifier leurs relations stratégiques. Le 12 septembre dernier, Ankara a conclu, sous l’œil réprobateur des Etats-Unis, un contrat avec la Russie portant sur l’achat de systèmes de défense antiaérienne S-400.

L’introduction d’un système d’armement provenant d’un pays non membre de l’OTAN ne serait sans doute pas sans conséquences sur l’interopérabilité au sein de l’alliance, qui exige non seulement une doctrine unifiée et l’uniformisation des procédures mais également des équipements qui puissent partager des installations communes et communiquer avec d’autres types de matériels. Ankara a, en outre, franchi un pas symbolique le 1er octobre en déclarant qu’elle «n’avait plus besoin de l’Union européenne».

Ces changements ne sont pas sans lien avec l’évolution des rapports de force au sein du Deep State. En effet, depuis la tentative avortée de coup d’Etat de juillet 2016 et les purges massives au sein de l’armée, le courant atlantiste semble battu en brèche par la montée d’un courant eurasiatique.

Ainsi, dans une configuration internationale marquée par le déclin relatif de la puissance américaine, le redéploiement stratégique russe au Moyen-Orient et l’affirmation du rôle des acteurs régionaux, le sens des relations se redéfinit de façon permanente. Les contradictions apparaissent au sein des alliances, les alliances stables font place aux convergences ponctuelles et les alliés des Etats-Unis n’apparaissent plus seulement comme les simples auxiliaires de la politique américaine mais de plus en plus comme des acteurs soucieux de s’autonomiser.