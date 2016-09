Révélations sur les mensonges d’Etat de la mutinerie d’Attica

Réagissez

Quarante-cinq ans après la révolte de la prison américaine d’Attica, une historienne vient de soulever --un peu-- la chape de plomb couvrant les mensonges officiels sur la répression impitoyable de cette rébellion sanglante.

Heather Ann Thompson, de l’université du Michigan, a rassemblé le fruit de 13 années de recherches dans un livre de 720 pages, Blood in the Water. Pourtant, explique-t-elle à l’AFP, les autorités lui ont refusé l’accès à des «centaines et des centaines de boîtes de documents sous scellés», qui exposeraient au jour «l’ampleur de leur dissimulation». Pour comprendre Attica, il faut se replonger à la fin de l’époque de la lutte pour les droits civiques, dans une Amérique encore fréquemment ségrégationniste.

L’été 1971 approche de son terme. Situé à équidistance des lacs Erié et Ontario, dans le nord-est des Etats-Unis, le pénitencier Attica compte alors une majorité de prisonniers noirs et portoricains, surveillés par des gardiens pratiquement tous blancs. Les conditions de détention sont effroyables. Dans la chaleur suffocante des cellules, non rénovées depuis les années 30, les condamnés ne reçoivent que deux litres d’eau par jour, avec laquelle ils doivent aussi laver leur linge et faire leur ménage. Ils n’ont droit qu’à une douche par semaine et un seul rouleau de papier toilette par mois. Ils sont nourris sur un budget quotidien de... 63 cents.

Traités comme des «bêtes»

«Le travail était obligatoire et les prisonniers noirs étaient soumis aux pires labeurs», décrit Mme Thompson. Certains subissent des discriminations religieuses --l’islam n’est pas toléré-- ou culturelles -- les courriers adressés dans une langue autre que l’anglais sont jetés à la poubelle. C’est dans ce contexte qu’éclate la mutinerie, le 9 septembre. Quelque 1 300 détenus parviennent à prendre le contrôle des bâtiments, gardant en otages des gardiens et employés pénitentiaires.

«Nous ne sommes pas des bêtes», justifie l’un des rebelles, tandis que s’engagent quatre jours et quatre nuits d’intenses négociations. «A partir du moment où les prisonniers se sont emparés d’Attica, je pense que tout le monde à Washington, du FBI jusqu’à l’armée, les Marines, la CIA, le ministère de la Justice et les services du Président sont restés informés», assure Heather Ann Thompson.