Reprise des négociations le 20 novembre

Ouverts lundi en Suisse sous le parrainage de l’Organisation des Nations unies (ONU), les pourparlers entre dirigeants chypriotes grecs et turcs ont marqué un temps d’arrêt vendredi pour reprendre le 20 novembre.

Le président chypriote Nicos Anastasiades et le leader chypriote turc Mustafa Akinci, qui négocient depuis mai 2015, doivent aborder un des points ardus du dossier, à savoir les arrangements territoriaux. L’ONU a annoncé vendredi que des «progrès importants» ont été réalisés, sans donner plus de détails. C’est à la demande de N. Anastasiades que les deux dirigeants ont décidé de faire une pause et de reprendre leurs discussions le 20 novembre à Genève, selon l’AFP citant l’ONU.

Faisant état de progrès «remarquables», le porte-parole du gouvernement chypriote grec, Nicos Christodoulides, a déclaré hier que le but de la nouvelle réunion demeurait le même que celui de cette semaine : «convenir de critères» territoriaux «qui se traduiront ensuite par une carte très spécifique afin que nous puissions parler de la prochaine phase finale des négociations».

Et d’ajouter : «S’il y a une volonté, nous serons en mesure de conclure un accord sur cette question en un jour ou deux.» De son côté, le porte-parole de Mustafa Akinci a fait état de «points de convergence» sur le dossier territorial. «Nous allions continuer à travailler sur ce point (...) mais M. Anastasiades a fait sa demande (de pause) et nous ne voulions pas faire obstacle aux développements positifs, donc nous avons respecté sa requête.» En cas de règlement du dossier territorial, le processus se poursuivra avec des discussions avec les trois «garants» de la sécurité de Chypre : la Turquie, la Grèce et la Grande-Bretagne, qui dispose de bases militaires dans l’île.

Le porte-parole du gouvernement turc Numan Kurtulmus a appelé hier la communauté internationale à «inspirer et conseiller» la partie grecque pour «obtenir un résultat» dans les pourparlers. «Nous savons quelles sont les concessions que nous pouvons faire», a-t-il déclaré. Mais «cela ne signifie pas que la Turquie acceptera les concessions qui lui sont dictées pour parvenir à une solution», a-t-il prévenu. Nicos Anastasiades et Mustafa Akinci s’étaient fixés la fin de l’année 2016 pour parvenir à un accord. S’ils y parviennent, le projet sera ensuite soumis au vote par référendum dans chacune des deux parties de l’île. La question de la division de Chypre est l’un des plus vieux conflits au monde et plusieurs tentatives de réunification ont échoué, comme la dernière en 2004.



Un des plus anciens conflits au monde

En effet, la République est divisée depuis 1974, lorsque l’armée turque a envahi la partie nord de l’île en réaction à un coup d’Etat visant à rattacher le pays à la Grèce. Le 15 juillet 1974, Monseigneur Makarios est renversé par un coup d’Etat de la Garde nationale qui instaure un gouvernement favorable à l’Enosis (le rattachement à la Grèce). Le 14 août 1974, la Turquie occupe le nord de l’île, soit 38% du territoire. Les deux entités sont séparées par la ligne Attila. En décembre de la même année, à la suite de la chute du régime des colonels en Grèce, Mgr Makarios revient à la présidence. Le 15 novembre 1983, après l’échec des pourparlers intercommunautaires, le leader de la communauté turque, Rauf Denktash, proclame une «République turque du Chypre du nord (RTCN)», que seule Ankara reconnaît.

Le 25 novembre 1992, la résolution 789 de l’ONU désigne la partie turque comme unique responsable du manque de progrès dans les négociations et demande une «diminution sensible» des forces turques présentes à Chypre. En août 1997, après une première rencontre le 9 juillet à New York, les leaders des deux communautés Rauf Denktash et Glafcos Cléridis se retrouvent en Suisse sous l’égide de l’ONU, mais la rencontre se solde par un échec. Le 24 avril 2004, les Chypriotes grecs rejettent par référendum (plus de 75%) un plan de réunification piloté par l’ONU qui est largement approuvé par les Chypriotes turcs (près de 65%). La même année, le 1er mai, la République de Chypre rejoint, divisée, l’UE. La République de Chypre n’exerce son autorité que sur la partie sud, où vivent les Chypriotes grecs.