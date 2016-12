Repère : Une question de justice

Réagissez

Plus qu’un simple arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a bien entendu énoncé des points de droit, mais a aussi fait preuve de pédagogie. Au point, certainement, de susciter non seulement l’amertume des parties qui lui avaient demandé d’annuler une précédente décision, mais de leur faire regretter leur démarche dans sa globalité.

La Cour en question a en effet déclaré mercredi dernier que l’accord de libre-échange conclu en 2012 entre l’Union européenne et le Maroc n’est pas applicable au Sahara occidental et n’aurait donc pas dû être annulé. La Cour de Luxembourg est donc rassurante à l’égard des Sahraouis victimes d’opérations de pillage sous le couvert d’accords internationaux, dont l’application se faisait en totale violation des lois internationales renvoyant la question du Sahara occidental à la résolution 1514 des Nations unies, établissant la liste des pays et territoires non autonomes.

Ou encore aux résolutions de cette même organisation traitant cette question sous l’angle de la décolonisation. En 2003, l’ONU avait même rendu un avis juridique soulignant que le Maroc était une puissance occupante. Ce qui n’était pas inopportun et constituait, dans le même temps, un effort de clarification pour tous ceux qui violaient les textes en question. Un rappel pour ceux qui ont été jusqu’à faire du Maroc une autorité de fait. Une supercherie pour quelques tonnes de poissons. Et dire que cela s’est fait alors que l’ONU s’était emparée de cette question et avait mis en œuvre, en septembre 1991, son plan de paix.

C’est justement de tels points que l’instance européenne a mis en relief pour porter sa décision annoncée hier. Des fondements qui renvoient strictement aux résolutions internationales, la conclusion en étant que l’accord de 2012, annulé en 2015, ne s’applique pas au Sahara occidental. Le passage en question stipule qu’il «est exclu de considérer que l’expression ‘‘territoire du royaume du Maroc’’, qui définit le champ territorial des accords d’association et de libéralisation, englobe le Sahara occidental et, partant, que ces accords sont applicables à ce territoire».

Très exactement, comme le stipulent les résolutions de l’ONU et que d’autres pays appliquent strictement, refusant de se faire les complices d’une injustice et de s’associer au pillage du Sahara occidental. Un total verrouillage que certains croyaient pouvoir contourner. Plus besoin de se livrer à des explications aussi laborieuses que creuses, d’autant que des pays non européens avaient clairement imposé les limites à leur coopération avec le Maroc, en excluant le territoire du Sahara occidental.

Qu’en sera-t-il cette fois, s’agissant d’une instance européenne dont les points de droit qu’elle vient d’énoncer constituent autant de repères dans la position européenne à l’égard de la question du Sahara occidental ? Sera-t-elle suivie ? La question est bien là.