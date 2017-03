Réagissez

La péninsule coréenne est encore loin de se débarrasser de son statut de zone d’instabilité qu’elle porte depuis plus d’un demi-siècle, soit depuis la fin de la guerre qui avait embrasé ce qui était autrefois un seul pays, mais divisé en deux entités et traversé par une zone de démarcation érigée dès 1945. Ce fameux et terrible 38e parallèle devenu, dès 1948, la frontière entre les deux Corée dont la création venait d’être décidée.

Et pourtant, a-t-on relevé au cours des quelques dernières années, l’espoir et une frontière que l’on croyait ouverte aux échanges en espérant une éventuelle réunification. Un rêve en fin de compte devenu un véritable cauchemar, à vrai dire, pour les dirigeants de la planète. Tout cela est donc fini, du moins aujourd’hui, car l’histoire de cette région est marquée de crises cycliques jusqu’à impliquer d’autres pays, comme c’est le cas actuellement des Etats-Unis présents dans la région, et la Chine qui a mal apprécié la réaction des Etats-Unis.

Un enchaînement pour être juste, alors que l’ONU s’apprête, quant à elle, à condamner les essais de missiles nord-coréens. Ce nouvel épisode a en effet débuté lundi quand la Corée du Nord a tiré une salve de missiles balistiques en direction du Japon. Selon un responsable américain, cinq missiles balistiques au total ont été tirés par la Corée du Nord, mais l’un d’eux s’est écrasé sur la péninsule coréenne. Les autres sont retombés en mer du Japon.

Selon des responsables américains et sud-coréens, il ne s’agissait pas de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) réduisant d’autant le risque à l’échelle planétaire. Mais est-ce réellement dans l’intention des dirigeants nord-coréens d’en disposer ? Cela est une autre question, mais ce qui vient de se produire en termes de suites ne manque pas d’importance et même de gravité. Ce qui apparaît dans la réaction du voisin chinois, elle-même venant à la suite d’une décision des Etats-Unis prise après les tirs coréens.

La Chine a ainsi déclaré qu’elle défendra «résolument» sa sécurité après le déploiement du bouclier antimissile américain THAAD en Corée du Sud. Ce sont les termes du message délivré hier par le ministère chinois des Affaires étrangères, dont les précédentes mises en garde ont été ignorées par les Etats-Unis. «La Chine prendra résolument les mesures nécessaires pour défendre ses propres intérêts de sécurité», a averti le porte-parole du ministère, allant jusqu’à souligner que «les Etats-Unis et la Corée du Sud en subiront toutes les conséquences».

La Chine considère que le système THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) et son puissant radar sont susceptibles de réduire l’efficacité de ses propres systèmes de missiles. Pékin a pris ces derniers mois une série de mesures considérées en Corée du Sud comme des sanctions économiques liées au projet THAAD et a annulé des visites de célébrités sud-coréennes populaires en Chine. Des appels au boycott ont été lancés en Chine contre les magasins du distributeur Lotte, le cinquième groupe sud-coréen.

Séoul et Washington, liés par un traité de défense mutuelle, avaient annoncé l’an dernier le déploiement en Corée du Sud du THAAD, l’un des systèmes antimissiles les plus performants du monde, au grand dam de Pékin. Pourquoi une aussi importante réaction puisqu’elle serait sans rapport avec les missiles coréens que les spécialistes classent dans la section des missiles balistiques de courte portée ?

En tout état de cause, ils sont intervenus au moment où Séoul et Washington procédaient à des exercices militaires conjoints, dont l’effet jusque-là est de provoquer la colère du régime nord-coréen, lequel affirmait hier que les tirs en question étaient un exercice en vue de frapper les bases américaines au Japon.

Pour Choi Kang, analyste à l’Institut Asan des études de politiques, ces nouveaux tirs sont un avertissement clair pour Tokyo. La situation serait donc grave si l’on en juge par l’ampleur des réactions, mais elle ne manque pas, par ailleurs, de complexité pour les mêmes raisons, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Comment donc en sortir, et préserver une région entière ?