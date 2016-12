Réagissez

Beaucoup a été dit sur le vote, vendredi 23 décembre 2016, par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution réclamant l’arrêt de la colonisation israélienne dans les Territoires palestiniens. Ce texte exhorte Israël à «cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en Territoire palestinien occupé, dont El Qods-Est».

Une politique de colonisation dénoncée et condamnée et un espace géographique tout aussi clairement délimité. Une grande première depuis 1997, ne manque-t-on pas de relever pour dire à quel point cette institution était bloquée dès lors qu’il s’agissait d’Israël. C’est en fait un rappel de positions déjà adoptées et frappant d’illégitimité une telle politique, considérée comme un danger pour la paix.

Les Palestiniens s’en sont félicités, mais ils ont néanmoins fait preuve d’une remarquable prudence. Pour eux, ce vote est bien une percée, mais ce n’est pas la paix. Et le premier d’entre eux a indiqué que «le vote en faveur de la résolution confirme les bases du conflit israélo-palestinien». Pour le président de l’Autorité palestinienne, «il n’a pas résolu le problème palestinien, mais l’a défini (…) en mettant en évidence les bases légales nécessaires au règlement».

En réaffirmant notamment que «la construction de colonies dans les Territoires palestiniens occupés depuis 1967, dont El Qods, est illégale». Il était tout à fait normal que Mahmoud Abbas exprime le point de vue palestinien et rappelle que ce vote ne devrait en aucun cas être considéré comme une fin en soi. Exactement comme pour le processus d’Oslo que beaucoup, à tort ou à raison, considéraient comme un accord de paix et que ce même responsable palestinien, qui en était le principal négociateur côté palestinien, voulait à tout prix relativiser. Ce n’est pas un accord de paix, ne manquait-il pas de répéter, c’est juste le début d’un processus.

On sait ce qu’il en a été. Et dans le cas du vote d’il y a une semaine, ce serait tout juste donc le début d’un autre processus. Si, bien entendu, il venait à être mené ; et là, c’est une tout autre question. Quant à savoir en effet, si l’ONU irait — et donc peut aller— au-delà de ce texte, ce serait là une tout autre question. Et tout semble indiquer que les données au plan international ont changé comme le révèle la démarche quelque peu perturbée et qui a failli être sabordée avant d’être reprise en main par d’autres pays témoignant ainsi de la justesse de la cause palestinienne.

Ou encore de ce profond sentiment de colère contre toutes les formes d’injustice. Quant aux Palestiniens convaincus de l’échec du processus d’Oslo, mais en aucun cas du principe de la négociation, ils ont mis en avant d’autres considérations en commençant par obtenir un siège à l’ONU et donc une reconnaissance internationale sans laquelle il serait difficile d’adopter une autre stratégie.

Celle-ci est quelque peu évoquée par l’analyste palestinien Mustafa Barghouti qui part, lui aussi, du principe que la résolution en question «ne permettra pas à elle seule de résoudre le problème» de l’occupation israélienne. En d’autres termes, il faut contraindre Israël à y souscrire pleinement, ce qu’il refuse de faire, malgré le fait qu’il soit seul à s’opposer à cette résolution. Après avoir pris acte de l’échec du processus lancé en 1993, les Palestiniens ont exploré d’autres voies qu’autorise la qualité d’Etat membre de l’ONU.

M. Barghouti indique à ce sujet que si la résolution n’est pas respectée, les Palestiniens s’adresseront alors à la Cour pénale internationale (CPI) et à toutes les institutions internationales où, tient-il à relever, pas le moindre veto ne viendra contrarier le sentiment général. Quant à Israël, après avoir annoncé qu’il ne se conformera pas à cette résolution, il a annulé hier un vote sur des permis de construction dans les colonies. Un gel et rien d’autre. La paix a besoin de bien plus que cela.