Repère : Les Colombiens contre la paix ?

Les Colombiens seraient-ils partisans de la guerre, et donc opposés à la paix ? C’est ce que suggère leur rejet, dimanche, de l’accord de paix conclu par le gouvernement et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). En fait, c’est l’étonnement général à travers le monde, alors même que le chef de l’Etat colombien ne s’en est jamais caché, se lançant même dans de longues mais nécessaires explications quant à sa démarche de rupture avec son parcours, lui l’ancien ministre de la Défense chargé de la lutte contre ce mouvement apparu il y a un demi-siècle dans un contexte sud-américain marqué par toutes les formes d’injustice.

Et au moins une forte déception de la Norvège, pays garant de l’accord de paix en Colombie. Le pacte avec les Farc, nées en 1964 d’une insurrection paysanne, prévoyait qu’elles se convertissent en parti politique après avoir remis leurs armes à l’ONU, qui a déjà vérifié la destruction, samedi, de 620 kg d’explosifs. Mais les opposants ont fait campagne pour le «non» en dénonçant notamment le «laxisme» des sanctions prévues contre les auteurs des crimes les plus graves et la participation des guérilleros démobilisés à la vie politique.

Fini donc le temps des dictatures et place à plus de justice et de démocratie, ce qui permet de déplacer le débat d’idées dans son cadre naturel, c’est-à-dire les institutions étatiques. Les Colombiens viennent de dire non, mais ce choix n’est pas irréversible. Tout d’abord, tient-on à souligner, le taux de participation dépasse à peine les 37% (37,28%), ce qui est loin d’être un argument ou une explication solide, car depuis 1958, c’est là un taux moyen (33%), et le record de 1974 (58,47%) n’a jamais été dépassé.

Autrement dit, ainsi que l’a souligné une analyste : «L’abstention a gagné et le pays a perdu.» Une approche rejetée par le chef de l’Etat, Juan Manuel Santos, décidé à surmonter pareil obstacle, alors même que rien ne l’obligeait à recourir au vote. «Je ne me rendrai pas et continuerai à rechercher la paix», a-t-il ainsi déclaré, en affirmant que le cessez-le-feu bilatéral et définitif, observé depuis le 29 août, «reste valide et restera en vigueur».

De son côté, Timochenko, le chef des Farc, a déploré depuis La Havane «que le pouvoir destructeur de ceux qui sèment la haine et la rancœur ait influé sur l’opinion de la population colombienne». Et il n’en manque pas, a-t-on fini par constater quand le président Santos a été accusé par son prédécesseur de trahir la patrie. Le leader des Farc a néanmoins réitéré la disposition des guérilleros «à ne faire usage que de la parole comme arme de construction de l’avenir».

A entendre de tels propos, la guerre serait donc terminée. Quant à la paix, il y a manifestement problème, même si de part et d’autre il n’est nullement question d’y renoncer. «Je vous ai convoqués pour que vous décidiez de soutenir ou pas ce qui a été convenu pour la fin du conflit avec les Farc, et la majorité, bien que d’une très étroite marge, a dit que non», a poursuivi M. Santos à l’adresse des Colombiens. «L’autre moitié du pays a dit oui», mais «tous, sans exception, veulent la paix», a-t-il ajouté.

Le «oui» a recueilli quelque 6,3 millions de voix, bien au-delà du minimum des 4,4 millions de voix requis (13% de l’électorat). Pour l’emporter, il devait supplanter le «non», qui a en fait dépassé les 6,4 millions. Afin sans doute de convaincre davantage, le gouvernement a, comme les Farc, plusieurs fois écarté toute renégociation. M. Santos avait même déclaré en septembre que si le «non» l’emportait, les guérilleros retourneraient «dans la jungle».

Après le résultat, il a toutefois annoncé qu’il convoquerait «toutes les forces politiques — et en particulier celles qui se sont manifestées aujourd’hui pour le ‘non’ — afin de les écouter, d’ouvrir des espaces de dialogue et décider du chemin à suivre». Le délai tout autant que le défi qu’il s’est fixés paraissent serrés. Mais à l’entendre, rien n’est perdu.