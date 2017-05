Repère : La paix en danger

Réagissez

Il a fallu très certainement beaucoup de courage aux Israéliens partisans de la paix avec les Palestiniens pour occuper la rue et réitérer leur message et leur engagement. C’est un défi lancé au gouvernement de Benyamin Netanyahu, présenté comme le plus extrémiste depuis la création d’Israël en novembre 1947 à la suite d’un vote de l’ONU. L’acte est en effet rare avec une interdiction de fait de telles manifestations, avec les restrictions et autres provocations qui leur sont imposées et cela sans compter toutes les formes d’intimidation.

Toutes les formes d’expression ont été bâillonnées, la classe politique israélienne, toutes tendances confondues, a fait de l’extrémisme son programme politique. C’est ce rapport que des Israéliens entendent abattre avec des raisons aussi nombreuses que les tendances qui l’incarnent. Un ancien Premier ministre israélien, connu pour être l’architecte du processus d’annexion des Territoires palestiniens, a bien changé d’avis et s’est positionné en faveur de la création d’un Etat palestinien.

Car dans le cas contraire, disait-il, cela signifierait la disparition d’Israël en raison du déséquilibre démographique. D’autres refusent quant à eux de vivre sans la moindre perspective, sinon celle d’un Etat de guerre que leur imposent les Palestiniens qui refusent la soumission. Quant à ceux qui ont manifesté samedi, la date n’est pas inopportune ni dénuée de symbole, se situant à une semaine du cinquantième anniversaire de la Guerre de juin 1967 et l’occupation de Territoires palestiniens et arabes.

Certains d’entre eux ont été rétrocédés dans le cadre d’accords séparés qui n’ont pas conduit à la paix espérée pour l’ensemble de la région, Israël ayant bien au contraire étendu son occupation avec un processus d’annexion dénoncé par l’ONU. La ruse en politique n’a jamais produit que des catastrophes. Et la politique israélienne peut bien y mener comme l’appréhendent beaucoup d’Israéliens, mais aussi de nombreux pays alliés d’Israël, ces derniers le faisant savoir, mais sans la moindre conséquence, Israël poursuivant sa politique actuelle.

C’est dans un tel contexte que des milliers d’Israéliens se sont réunis samedi soir à Tel-Aviv pour soutenir la solution à deux Etats pour deux peuples comme le demandent les Palestiniens et le soutiennent pratiquement tous les Etats de la planète, comme en témoigne le vote sur l’admission à l’ONU de l’Etat de Palestine. «Deux Etats, un espoir», y proclamait-on.

Le dirigeant de La paix maintenant a affirmé que cette manifestation visait à protester «contre l’absence d’espoir que nous offre un gouvernement qui perpétue l’occupation, la violence et le racisme». C’est exactement ce que demandent les Palestiniens, et même au-delà des limites géographiques supposées de ce conflit où l’on a fini par considérer que ce conflit a fini par avoir des conséquences que l’on refusait d’envisager. Certains Etats estiment désormais qu’il constitue une menace pour leur propre sécurité.

Lors du rassemblement, les organisateurs ont lu un message de soutien adressé par le président palestinien, Mahmoud Abbas. «Il est temps de vivre ensemble en harmonie, dans la sécurité et la stabilité. Notre devoir envers les générations à venir est de mettre fin au conflit et de conclure une paix des braves», ce qui ne peut se concrétiser et avoir le moindre sens qu’avec le retrait d’Israël des Territoires palestiniens qu’il occupe. Comment une telle convergence peut-elle se réaliser et aboutir à une paix réelle, pas celle que les Israéliens veulent imposer ?