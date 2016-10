Repère : L’ONU bloquée

Réagissez

Des analystes avaient déjà relevé que les conflits n’étaient pas traités de la même manière, soulignant que cer- tains étaient considérés comme plus urgents que d’autres. Une véritable aberration, ne manquait-on pas alors de souligner. Mais c’est bien la triste vérité surtout si l’on considère que de tels cas sont traités à travers la Charte des Nations unies et des résolutions votées. A l’unanimité. Quant à leur application, c’est bien une autre histoire.

Un blocage total comme en ce qui concerne la question du Sahara occi- dental, qui bénéficie pourtant du total appui de l’ONU. A ce sujet, les dirigeants sahraouis — qui viennent de recevoir le secrétaire général- adjoint de l’ONU aux opérations de maintien de la paix, Hervé Ladsous — ont rappelé que le Conseil de sécurité de l’ONU avait tenu six réunions depuis le mois d’avril dernier sans parvenir à adopter une position qui oblige les autorités d’occupation marocaines de se conformer à la légalité internationale.

Une moyenne d’une réunion par mois, ce qui, en soi, est important et révélateur d’une situation au moins anormale, sinon de crise sérieuse et sans le moindre résultat, sauf certaines décla- rations considérant que le conflit en question a été rendu complexe, ce que ne rapportent pas les résolutions de l’ONU. Et encore moins les déclarations et engagements du secrétaire général de l’ONU, qui quittera son poste au début de l’année prochaine sans avoir pu mettre en œuvre l’approche qu’il avait annoncée il y a deux années.

Le 10 avril 2014, Ban Ki-moon avait appelé le Conseil de sécurité à l’instau- ration d’un «mécanisme de surveillance des droits humains soutenu, indépendant et impar- tial». Le secrétaire général avait également donné une année supplémentaire aux parties concernées pour engager de réelles discussions avec l’obligation d’enregistrer des progrès.

Dans le cas contraire, «le temps sera alors venu pour engager les membres du Conseil de sécurité à procéder à une révision totale du cadre du processus des négociations qu’il avait fourni en avril 2007», avait-il menacé. Très officiellement, une telle approche n’avait pas soulevé la moindre opposition, et dans le cas du fonctionnement des Nations unies, pouvait- on croire, elle ne pouvait être annoncée sans bénéficier de l’appui de l’instance onusienne.

Mais deux années plus tard, il ne semble plus en être question. Six réunions et pas le moindre engagement, c’est bien cette évidence qui pose aujourd’hui problème. Il y a manifestement opposition, ou plus encore un appui évident à l’occupation marocaine du Sahara occidental. Ce n’est pas aussi complexe du tout, d’autant que pas le moindre pays ni organisation inter- nationale ne soutiennent le Maroc.

Quant aux dirigeants sahraouis, ils ont rappelé à l’émis- saire onusien que l’objectif de la Minurso est d’organiser un référendum au Sahara occiden- tal, occupé par le Maroc, et que l’accord de ces- sez-le-feu «n’est qu’une première étape» pour l’organisation de cette opération et non pas le but ultime. Et de souligner qu’«en cas d’échec de l’ONU dans l’organisation d’un référen- dum, le Front Polisario prendrait toute décision permettant au peuple sahraoui d’exercer son droit à l’autodétermination». Une certaine tension est déjà perceptible dans bien le rôle de l’ONU.