Repère : Bonnes et mauvaises colonies ?

Réagissez

Certains la disent complexe, mais la question palestinienne n’a jamais été aussi claire. Il y a l’occupation israélienne qui se poursuit et s’étend depuis 1948, défiant les lois internationales, notamment les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité, retenues pourtant comme base de règlement y compris par les dirigeants israéliens. Ce qu’Israël vient de décider n’est donc qu’un pas de plus dans cette politique d’occupation et de colonisation des terres palestiniennes, une politique qualifiée d’illégale par l’ONU. Des décisions qui apparaissent comme autant de provocations nouvelles, notamment envers les Palestiniens qui ont célébré hier le 26e anniversaire de la proclamation de leur Etat.

Ils ont déclaré à ce sujet que les deux projets de loi adoptés dimanche dernier par le gouvernement israélien — le premier ouvrant la voie à la légalisation de nouvelles colonies et le second à la limitation du volume des appels à la prière dans les mosquées — «vont mener à des catastrophes dans la région». Et de souligner que «la direction palestinienne va se tourner vers le Conseil de sécurité de l’ONU et toutes les autres organisations internationales pour stopper ces mesures israéliennes».

Un leader palestinien affirme, quant à lui, que «le gouvernement israélien s’attaque à l’appel à la prière, car il veut s’en prendre à toute présence arabe en général». Le gouvernement israélien veut transformer «le conflit politique en conflit religieux», a-t-il encore dit. Jeudi déjà, le président palestinien, Mahmoud Abbas, avait mis en garde : «Ils ne doivent pas interdire l’appel à la prière à El Qods (...), il ne s’agit pas de religion, mais d’un conflit, de la colonisation et de la mainmise sur notre terre.» L’on sait ce que l’ONU en pense, mais on ne sait pas par contre, si elle pourra le réaffirmer, cette institution étant bâillonnée dès lors qu’il s’agit d’Israël.

A cet égard, les Etats-Unis ont condamné le projet en question, considérant qu’il ouvre la voie à la légalisation «sans précédent et inquiétante» de colonies sauvages en Cisjordanie occupée. L’on remarquera que les discours se rejoignent quant au danger israélien et le drame que vit le peuple palestinien privé de ses droits. Mais comment aller vers une solution, voire une paix imposée puisque les données sont claires, et qu’Israël refuse obstinément d’appliquer les résolutions internationales ?

Rien n’est aussi simple, et les Palestiniens le savent bien. Mais depuis quelque temps, le discours sur la colonisation israélienne se trouve parasité et même faussé par l’introduction d’un élément a priori acceptable, mais dangereux. Il s’agit de l’expression «colonie sauvage» comme s’il y en avait qui ne portait pas cette marque hideuse et infamante comme un label. Pourtant, la colonisation, d’une manière générale, n’a pas besoin de qualificatif ou de complément, comme pour ceux qui parlent dans le cas de l’Algérie de crimes de la colonisation, alors qu’en soi c’est un crime. Pourquoi alors colonies sauvages ?

Une approche en tout cas dangereuse, lourde de sous-entendus et de non-dits. Autant donc, et c’est là un impératif, simplifier la question comme le font si bien les Palestiniens qui ont su s’opposer à toutes les manœuvres. Et elles sont toujours nombreuses, comme celles qui les contraindraient à accepter n’importe quelle formule aussi éloignée fut-elle de toute notion de droit. Ils ont su également défaire des théories qui consistaient à accepter ce crime. Certains effectivement avaient parlé de colonies, mais aussi de leur extension.

Leur «croissance naturelle», disait-on alors, donc de nouvelles terres à occuper et à coloniser. L’ONU considère ces colonies comme illégales, mais le Conseil de sécurité n’a jamais pris de mesures pour soutenir cette décision, car il y a un blocage. Celui-ci sera-t-il levé, car beaucoup de capitales conviennent qu’il y a danger ?