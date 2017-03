Recrudescence du terrorisme dans le Sud tunisien

Réagissez

Patrouille de la Garde nationale tunisienne

Un groupe de quatre terroristes, sur deux Vespa, ont attaqué, samedi, au milieu de la nuit, une patrouille de la Garde nationale, en position au rond-point Janoura, à l’entrée sud de la ville de Kebili, en provenance de Douz.

La patrouille sécuritaire a réagi à l’attaque et deux terroristes ont été abattus, un troisième a été grièvement blessé, alors que le quatrième terroriste a pris la fuite. Du côté des services de sécurité, un agent a été tué, un autre blessé et nécessite une intervention chirurgicale, mais sa vie n’est pas en danger. Les terroristes étaient munis de hachoirs et de grands couteaux. Les Vespa ont été minées de manière artisanale à base de TNT. Elles n’ont pas explosé ; les services techniques des forces de sécurité tunisiennes sont parvenus à désamorcer les bombes.

Après que l’information a circulé dans la ville, les citoyens ont exprimé leur soutien aux forces de l’ordre. Des centaines de citoyens sont sortis, hier en milieu de journée, scandant des slogans opposés au terrorisme et manifestant leur attachement aux valeurs de la République. La manifestation a démarré devant les locaux de la centrale syndicale, UGTT. Toutes les composantes de la société civile et politique y ont pris part. L’agent de sécurité tué dans l’attaque terroriste a été enterré hier en milieu d’après-midi, en présence du gouverneur de Kebili et de cadres du ministère de l’Intérieur.

Mobilisation citoyenne

L’attaque n’a pas encore été revendiquée. Mais l’empreinte de Daech est là. Les dirigeants de ce groupe terroriste n’ont cessé d’appeler depuis des mois à lancer des attaques avec les moyens du bord, d’où cette vague d’attaques un peu partout dans le monde avec des camions, des couteaux, etc.

Il est à souligner que la ville de Douz se trouve dans le sud tunisien, à 134 km du poste frontalier de Matrouha avec l’Algérie. L’incident intervient un an après l’assaut mené au sein de la ville de Ben Guerdane, où le 7 mars 2016, une soixantaine de terroristes armés jusqu’aux dents avaient tenté de prendre le contrôle de cette ville située à une vingtaine de kilomètres de la frontière libyenne. L’objectif était de faire de Ben Guerdane une base arrière du terrorisme sur le sol tunisien. L’échec fut meurtrier : 13 morts parmi les civils et les forces de l’ordre, et 49 terroristes abattus. La ville de Kebili est située à 110 kilomètres au sud de Gafsa.

Il y a cinq jours, une cérémonie s’est déroulée à Ben Guerdane. Youssef Chahed, le chef du gouvernement, avait fait le déplacement afin de prononcer un discours. Les événements constatés à Kebili samedi dans la nuit sonnent comme un rappel. A savoir que la menace est toujours réelle. Depuis sa révolution en 2011, la Tunisie est confrontée à la montée du terrorisme. Les groupes terroristes sont responsables de la mort de dizaines de soldats et policiers, mais aussi de civils et de 59 touristes étrangers. Le pays a notamment été frappé par une série d’attentats sanglants entre mars 2015 et mars 2016. L’état d’urgence est encore en vigueur dans certaines régions frontalières, où des combats ont régulièrement lieu avec des groupes liés à Daech ou Al Qaîda au Maghreb islamique (Aqmi).