Rassembler les rivaux pour une issue politique à la crise

Réagissez

Les ministres des Affaires étrangères d’Egypte, de...

L es chefs de la diplomatie tunisienne, algérienne et égyptienne se réuniront, demain à Tunis, pour discuter des moyens pour mettre fin à la crise en Libye.

Les ministres débattront des conditions d’«une solution politique consensuelle à la crise» que connaît la Libye, a indiqué, hier dans un communiqué, le ministère tunisien des Affaires étrangères, cité par l’AFP. Tunis, Alger et Le Caire se fixent pour objectif de tenter de «rassembler les dirigeants rivaux» libyens «autour de la table du dialogue», selon le communiqué. La réunion intervient après l’échec de la tentative égyptienne, mardi, d’organiser une rencontre entre les antagonistes de la crise pour faire sortir la Libye de l’impasse politique où elle est enlisée jusque-là.

Le 17 février 2011 éclataient les révoltes populaires contre le régime du colonel Mouammar El Gueddafi. Six ans après la chute de ce dernier, la Libye demeure embourbée dans une crise politique sans issue. Crise marquée par les rivalités politiques qui empêchent la création d’un Etat-nation. Vide politique qui constitue un terreau aux différentes milices pour imposer leur loi dans le pays. En tant que médiateur, l’Egypte a convié le chef du Gouvernement d’union nationale (GNA) Fayez El Sarraj, le président du Parlement de Tobrouk, Aguila Saleh, et le chef autoproclamé de l’Armée nationale libyenne (ANL), le maréchal Khalifa Haftar, pour une rencontre, mardi dernier au Caire, à l’effet de négocier des amendements à l’accord politique interlibyen signé au Maroc en décembre 2015.

Accord signé sous l’égide de l’Organisation des Nations unies (ONU) consacrant la création du GNA. Mais l’entrevue n’a pas eu lieu, le maréchal Khalifa Haftar refuse de rencontrer le chef de l’ANL. Dans un communiqué rendu public jeudi, Fayez El Sarraj a estimé qu’une «occasion précieuse» a été manquée pour un début de règlement du conflit en Libye après le refus de son rival Khalifa Haftar de le rencontrer au Caire. Il a affirmé que le maréchal Khalifa Haftar a refusé de le voir «sans justification ni raison». La Libye «subit depuis des années les effets des positions politiques obstinées et des ego surdimensionnés empêchant toute solution réaliste à la crise», a-t-il relevé. Avec «la rencontre manquée» du Caire, une «occasion précieuse» a été ratée pour un «début de solution à l’état de division et aux souffrances» des Libyens. Mais mercredi, le médiateur égyptien a annoncé un accord entre les deux camps rivaux sur la formation d’un «comité conjoint» chargé de préparer des amendements à l’accord du Maroc.

Or, le communiqué de F. Sarraj ne mentionne aucun accord, évoquant un «échec». L’accord du Maroc ne prévoyait aucun rôle pour Haftar qui s’est imposé comme interlocuteur incontournable après s’être emparé des principaux terminaux pétroliers dans l’Est.

Deux autorités politiques se disputent le pouvoir en Libye : le GNA basé à Tripoli, reconnu et parrainé par la communauté internationale, et une autorité rivale qui contrôle une grande partie de l’Est libyen et s’appuie sur le Parlement de Tobrouk, issu des législatives de 2014. Ce Parlement a apporté son soutien à l’ANL, qui conteste le GNA, s’est imposé comme interlocuteur incontournable et emparé des principaux terminaux pétroliers dans l’Est, alors que le GNA reste incapable d’asseoir son autorité sur l’ensemble du pays. Le maréchal, qui s’est rapproché de la Russie, se dit prêt à s’allier aussi avec la nouvelle administration américaine dans la lutte contre le djihadisme. Le 11 janvier, le maréchal Haftar a effectué une visite à Moscou, où il s’est entretenu avec le ministre de la Défense russe, Sergueï Choïgou. Il s’est aussi rendu à Moscou à deux reprises en 2016. En novembre, il a sollicité l’aide de la Russie pour lever l’embargo sur les armes imposé par l’ONU depuis 2011.

Méfiance envers les Nations unies

Avant la rencontre avortée du Caire, il s’est déclaré prêt à rencontrer son rival, le Premier ministre El Sarraj, à «une condition, que sa tripotée de courtisans n’ait rien à dire». Et de poursuivre : «Ceux qui soutiennent le Gouvernement d’union nationale sont très peu nombreux et ne sont intéressés que par l’argent.» Il a demandé à la communauté internationale de laisser les Libyens gérer seuls leurs affaires. «C’est aux Libyens de décider ce qui est bon pour eux. La communauté internationale ne devrait que soutenir ces décisions», a-t-il déclaré. Comme il a fustigé l’émissaire de l’ONU en Libye, Martin Kobler, qui tente depuis un an d’asseoir l’autorité du GNA d’El Sarraj à Tripoli. «Les Libyens n’aiment pas Kobler. Ils l’appellent le diable», a indiqué Haftar. «La communauté internationale ne comprend pas la réalité de la situation. Elle dispose d’informations erronées et s’appuie dessus pour prendre des décisions inapplicables, mauvaises», a-t-il relevé.

Outre Haftar, le GNA est confronté à des milices locales, comme l’a montré l’entrée récemment d’hommes armés qui leur sont liés dans plusieurs ministères. Et des groupes armés, notamment de la ville libyenne de Misrata (ouest), sont arrivés la semaine dernière à Tripoli où ils ont annoncé la création d’une force armée «indépendante». Une source proche du GNA a indiqué que la plupart des groupes armés arrivés dans la capitale faisaient partie des forces qui ont chassé, l’an dernier, le groupe Etat islamique (EI) de Syrte. «Ils se sentent maintenant marginalisés et sont à la recherche d’un appui», a ajouté cette source. Mahmoud Zagal, un commandant militaire de Misrata, a annoncé récemment la création d’une «Garde nationale libyenne sans appartenance politique» qui aura pour mission de combattre l’EI, de sécuriser les institutions de l’Etat et les missions diplomatiques. Néanmoins, il n’a pas précisé si cette Garde nationale appuie ou non le GNA.

Mais selon des sources locales, plusieurs des milices qui la composent sont loyales à Khalifa Ghweil, un ancien dirigeant qui a proclamé, en 2014 à Tripoli, un «gouvernement de salut national» et n’a ensuite pas voulu reconnaître le GNA, quand ce dernier s’est installé dans la capitale en 2016. L’annonce de la création de la Garde nationale affaiblit encore plus le GNA, qui s’apprête à lancer avec l’appui de l’ONU une «Garde présidentielle» pour sécuriser les institutions de l’Etat et les missions diplomatiques.

Ainsi, six ans après la chute du colonel El Gueddafi, la Libye reste inerme quant à la réalisation des espoirs née des révoltes de 2011 tant miroités par les grandes puissances autoproclamées chantres des valeurs dites universelles. Il ne suffit pas d’organiser des élections et de se doter d’un Parlement pour construire une démocratie et un Etat-nation.

Les grandes démocraties le savent. Et dans l’histoire récente, il est constaté que derrière toute dictature, il y a une démocratie.