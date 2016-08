Réagissez

Fin d’après-midi à Doha, plus de 40°C. A peine finie sa vacation de 13h en tant qu’agent de sécurité, Michael Douglas Ongeri se lance dans une marche de 8 km en direction du centre-ville.

Malgré la chaleur et l’humidité étouffante, ce Kényan de 22 ans enfile ensuite un short et un tee-shirt pour courir une douzaine de kilomètres dans l’Aspire Park. Quand il a fini, il lui reste encore trois kilomètres pour rentrer chez lui. Le rêve de Michael est de devenir coureur international : lorsqu’il court dans le parc, il s’imagine fouler la piste du stade Khalifa tout proche qui accueillera les Championnats du monde d’athlétisme en 2019 au Qatar. Pour cela, le jeune homme est prêt à tous les sacrifices.

Comme celui de ne pas manger avant de courir lorsqu’il se retrouve à court d’argent à l’approche du jour de sa paie mensuelle (1400 riyals - 340 euros). Sans compter la fatigue, puisqu’il dort à peine cinq heures dans une chambre partagée avec cinq autres personnes. «On s’y habitue», explique le Kényan à l’AFP juste avant un nouvel entraînement. «Je dois le faire (...), j’aime courir et je dois courir.»

Un bon style

S’ils sont nombreux à cultiver une telle ambition, Michael a cependant une petite chance si l’on en croit Liz McColgan, qui a été championne du monde du 10 000 m, médaillée d’argent aux Jeux olympiques de Séoul (1988) et qui a remporté les marathons de New York et de Londres. «Il est talentueux et je pense qu’il peut réaliser son rêve sur le 1500 ou le 5000 m», estime-t-elle. «Il a vraiment un bon style». L’ex-championne écossaise est basée au Qatar depuis deux ans et demi.

Elle a fondé et gère le Doha Athletics Club (DAC) avec son époux, John Nuttall, qui a participé aux JO en 1996. Sa fille, Eilish, vient de courir la finale du 5000 m à Rio. «Michael (...) m’a envoyé un mail sur le site du DAC et je l’ai vu s’entraîner seul au parc», raconte-t-elle, notant qu’il était «inhabituel de voir quelqu’un courir aussi vite». «Allez Michael !

Arrête d’être paresseux», crie en plaisantant John Nuttall, alors que le Kényan accélère le rythme pour bien marquer sa différence par rapport aux autres coureurs. «Madame Liz» — c’est comme ça que Michael l’appelle — redoute que les espoirs du jeune homme de devenir professionnel ne soient menacés en raison du peu de temps qu’il peut consacrer à son entraînement. AFP