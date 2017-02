Réagissez

Pyongyang a mené, en 2016, deux essais nucléaires et tiré plus d’une vingtaine de missiles balistiques dans le cadre de ses programmes visant à maîtriser la technologie qui mettrait les Etats-Unis à portée de ses missiles nucléaires.

La Corée du Nord a tiré hier un missile balistique, déclenchant la colère de Tokyo et Séoul. Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, en visite aux Etats-Unis, a jugé «intolérable» ce tir, le premier de missile balistique effectué par Pyongyang depuis l’élection américaine en novembre. Le missile a été tiré à 7h55 (22h55 GMT) samedi, de la base aérienne de Banghyon, située dans l’ouest de la Corée du Nord, selon le ministère sud-coréen de la Défense. L’engin a parcouru environ 500 kilomètres avant de tomber en mer de l’Est, a indiqué à l’AFP un porte-parole du ministère. «Le type exact de ce missile balistique doit encore être déterminé», a-t-il ajouté. Pour le ministère sud-coréen de la Défense, le tir «vise à attirer l’attention mondiale sur la Corée du Nord en se vantant de ses capacités nucléaires et dans le domaine des missiles».

«On estime aussi qu’il s’agit d’une provocation armée destinée à tester la réaction de la nouvelle Administration américaine dirigée par le président Trump», ajoute le ministère dans un communiqué. Au moment du tir, le nouveau président américain passait le week-end dans sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago en Floride avec M. Abe, en visite aux Etats-Unis depuis vendredi. «Je veux que tout le monde comprenne et soit conscient du fait que les Etats-Unis sont derrière le Japon, son grand allié, à 100%», a affirmé M. Trump dans une très brève allocution. «Le dernier tir de missile de la Corée du Nord est absolument intolérable», avait déclaré M. Abe quelques secondes plus tôt à partir du même podium. «La Corée du Nord doit respecter pleinement les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU», a ajouté le dirigeant japonais. Un responsable militaire sud-coréen, cité par l’agence de presse sud-coréenne Yonhap, a exclu que le missile tiré soit de longue portée, décrivant l’engin comme une version améliorée du Rodong de courte portée. Yonhap avait rapporté plus tôt que l’armée sud-coréenne estimait qu’il s’agissait d’un missile de portée intermédiaire Musudan.

En octobre 2016, la Corée du Nord avait tiré à deux reprises des Musudan de la même base aérienne. Pyongyang a mené en 2016 deux essais nucléaires et tiré plus d’une vingtaine de missiles balistiques dans le cadre de ses programmes visant à maîtriser la technologie qui mettrait les Etats-Unis à portée de ses missiles nucléaires.

Yang Moo-jin, un spécialiste de la Corée du Nord basé à Séoul, a estimé que ce tir pouvait avoir été effectué pour marquer l’anniversaire, le 16 février, de la naissance de l’ancien dirigeant nord-coréen Kim Jong Il.