Réagissez

Des passants japonais regardant la trajectoire du missile coréen...

La Corée du Nord a tiré, hier, un missile balistique au-dessus du Japon, rapporte l’AFP. Dans sa première réaction, Pyongyong, par la voix de son ambassadeur à l’Organisation des Nations unies (ONU), Han Tae-Song, a avancé comme argument le droit à «l’autodéfense» face aux «intentions hostiles» affichées par les Etats-Unis en participant à des manœuvres avec Séoul.

Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a dénoncé un «tir inacceptable» qui «nuit considérablement à la paix et la sécurité de la région», précisant que Tokyo a protesté auprès de Pyongyang. Et la chef de la diplomatie de l’Union européenne (UE), Federica Mogherini, a exhorté Pyongyang à «s’abstenir de toute nouvelle action provocatrice».

De son côté, le président américain, Donald Trump, a une nouvelle fois mis en garde la Corée du Nord, affirmant que toutes «les options sont sur la table». «Le monde a reçu très clairement le dernier message de la Corée du Nord : ce régime a montré son mépris pour ses voisins, pour tous les membres des Nations unies et pour les normes minimales d’un comportement international acceptable», a déclaré Donald Trump dans un communiqué de la Maison-Blanche. «Les actions menaçantes et déstabilisantes ne font qu’accentuer l’isolement du régime nord-coréen dans la région et dans le monde.

Toutes les options sont sur la table», a-t-il ajouté. Donald Trump s’est entretenu après le tir avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe et les deux hommes ont convenu d’«accentuer la pression» sur la Corée du Nord, a indiqué hier la Maison-Blanche. Le président américain a déjà menacé à plusieurs reprises d’employer la force militaire contre la Corée du Nord si cette dernière ne mettait pas un terme à ses programmes balistiques et nucléaires. Mais jusqu’ici, Washington s’est contenté de mener des manœuvres militaires conjointes avec la Corée du Sud.



Pékin réitère l’option du «double moratoire»

La Chine a estimé que la crise dans la péninsule coréenne était à un «tournant» après le tir par la Corée du Nord d’un missile au-dessus du Japon, tout en pointant la responsabilité partielle de Washington et Séoul. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a appelé toutes les parties à éviter les provocations. Elle a également réitéré l’appel chinois à un «double moratoire» : l’arrêt des tirs nord-coréens contre celui des manœuvres militaires conjointes entre les Etats-Unis et la Corée du Sud. «Nous sommes arrivés à un tournant dans l’approche de cette crise. Mais il y a également une occasion de relancer les négociations de paix», a estimé Mme Hua lors d’un point presse régulier. La Chine «appelle les pays concernés à s’abstenir de toute provocation l’un envers l’autre et de ne pas contribuer à l’escalade des tensions», a-t-elle poursuivi. Les Etats-Unis et la Corée du Sud «ont mené continuellement ces exercices conjoints en exerçant une pression militaire sur la Corée du Nord», a déclaré hier la porte-parole Hua Chunying. Et de s’interroger : «Considèrent-ils désormais être plus proches d’une résolution du litige ?» Pour Mme Hua, «la réalité montre que les pressions et les sanctions ne peuvent fondamentalement résoudre le problème», en référence aux sanctions votées par le Conseil de sécurité de l’ONU contre la Corée du Nord. La Chine soutient ces sanctions, mais plaide également pour la reprise de négociations de paix.

Le 5 août, après un mois de négociations, les Etats-Unis ont réussi à faire adopter à l’unanimité par le Conseil de sécurité de l’ONU un nouveau train de sanctions économiques contre Pyongyang. Ciblant le charbon, le fer, le plomb et la pêche, ces nouvelles mesures visent à priver la Corée du Nord d’un milliard de dollars de recettes tirées de ses exportations. Pyongyang justifie ses ambitions militaires par la nécessité de se protéger des Etats-Unis. Le tir d’hier, qui s’ajoute à ceux de trois engins de courte portée samedi, survient au même moment que les manœuvres militaires conjointes annuelles menées par Séoul et Washington dans la péninsule, que Pyongyang voit comme la répétition d’une invasion.

La dernière fois qu’un engin nord-coréen a survolé le Japon remonte à 2009. C’était un tir de satellite, avait indiqué Pyongyang. Mais d’après Washington, Séoul et Tokyo, il s’agit d’un test déguisé de missile intercontinental balistique (ICBM). Et c’est à découvert que Pyongyang a mené le mois dernier deux tests d’ICBM. Le président américain avait alors promis de déchaîner «le feu et la colère» sur la Corée du Nord. Ce à quoi Pyongyang a répliqué en promettant de tirer une salve de missiles à proximité de Guam, avant-poste stratégique de l’armée américaine dans le Pacifique. Pyongyang a indiqué mettre sur pause son projet de tirer quatre missiles sur Guam, ce qui a fait dire à D. Trump que le Nord commence à «respecter» les Etats-Unis.