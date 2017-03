Prison avec sursis pour l’ex-président du syndicat de la presse

Réagissez

L’ex-président du syndicat de la presse égyptienne et deux de ses collaborateurs ont été condamnés, hier en appel, à un an de prison avec sursis chacun pour avoir abrité deux reporters recherchés par la justice, selon l’AFP citant une source judiciaire. Yehya Kallache, ancien chef du syndicat, Gamal Abdelrahim et Khaled Elbalshy ont été condamnés en première instance en novembre à deux ans de prison, mais ils ont interjeté appel et payé la caution fixée par le tribunal pour rester en liberté. Les trois hommes, qui ont encore la possibilité de se pourvoir en cassation, sont accusés d’avoir caché deux reporters accusés notamment d’ «incitation à manifester», alors qu’une loi interdit depuis tout rassemblement non autorisé par le ministère de l’Intérieur. L’arrestation de Amro Badr et Mahmoud Saqqa lors d’un raid de la police au siège du syndicat en mai 2016, puis l’interpellation des trois syndicalistes ont entraîné des manifestations de journalistes dénonçant «un recul» de la liberté de la presse depuis l’arrivée au pouvoir du président Abdelfattah Al Sissi, en 2014. Les deux reporters, dont les poursuites à leur encontre ont depuis été abandonnées, étaient accusés d’avoir appelé à manifester contre une décision controversée du gouvernement de rétrocéder deux îles de la mer Rouge, Tiran et Sanafir, à l’Arabie Saoudite.

Ces manifestations contre le président Al Sissi ont été d’une ampleur sans précédent depuis son arrivée au pouvoir. En janvier, la Haute cour administrative a confirmé un verdict annulant cette rétrocession. Les organisations de défense des droits de l’homme accusent régulièrement le président Al Sissi de museler la liberté d’expression et de réprimer toute critique contre son pouvoir.