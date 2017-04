Présidentielle française : Les coups de gueule qui portent

Réagissez

Un débat houleux entre cinq candidats

Les lignes ont-elles bougé après le débat pour la présidentielle mardi soir ? Quelques éclats ont, en tout cas, remis un peu de vivacité dans la campagne.

Dans le débat à 11 candidats, la question de l’immigration, du terrorisme islamiste et de la guerre contre le djihadisme a de nouveau, comme prévu, occupé une part des échanges. Notamment par le candidat de la droite, François Fillon, qui dès sa première phrase a parlé du terrorisme islamiste comme un enjeu prioritaire. De même que la religion et la laïcité.

On retiendra à ce sujet, le coup de poing sur la table de Jean-Luc Mélenchon lancé symboliquement à Marine Le Pen. La candidate du Front national, toujours outrancière sur ces thèmes s’est vue rétorquer de manière directe et franche : «Fichez-nous la paix avec la religion !» Le candidat de la France insoumise (gauche) se reposait, comme lors du précédent débat, sur le fait que 60% des personnes sondées en ont assez de voir instrumentalisés les sujets de la religion et de la laïcité, comme nous nous en faisions écho dans ces colonnes.

Les autres candidats de gauche (Benoît Hamon, Parti socialiste et Les verts ; Philippe Poutou, Nouveau parti anticapitaliste trotskiste, et Nathalie Artaud, Lutte ouvrière trotskiste) ont défendu une France ouverte refusant que l’amalgame et la discrimination, ne serait-ce que verbale, soient utilisés comme arme politique. Pour eux, la question de la lutte contre le capitalisme mondialisé est celle qui induit toutes les autres.

Les deux candidats d’extrême gauche ont eu en bonus le choc des mots et même des coups de gueule face au système médiatico-politique dont ils sont généralement exclus. Tous deux ont lancé des diatribes contre l’ancien Premier ministre, François Fillon, en lice pour la présidentielle alors qu’il est mis en examen pour «emplois fictifs et abus de bien sociaux», «usage de faux et escroquerie». Ils lui ont reproché de vouloir imposer des sacrifices aux Français alors que lui se sert dans les caisses.

Guerre de positions

Les mêmes flèches ont aussi été décochées à Marine Le Pen, qui ne s’est pas rendue à la convocation du juge alors qu’elle est soupçonnée d’avoir payé des employés de son parti avec l’argent du Parlement européen où elle est députée. Avec cette phase qui restera dans les annales, si les élus se défilent au nom de l’immunité parlementaire, «il n’y pas d’immunité ouvrière», lancée par Poutou. Hier, beaucoup d’avis politiques critiquaient le candidat trotskiste jugé indigne de la candidature à la présidentielle alors que la vox populi, via les réseaux sociaux, applaudissait d’avoir quelqu’un qui disait ce qu’elle a sur le cœur.

Parmi les autres nouveautés qui sont apparues dans ce débat, la question du nucléaire dont la sortie semble de plus en plus faire consensus, hormis dans le camp de droite incarné par François Fillon et celui du centre gauche porté par Emmanuel Macron. Là où les débats ont paru le plus tranchés, c’est sur le thème de la dette. Seul François Fillon l’a abordé pour justifier son projet de restriction budgétaire et d’austérité. Aucun candidat n’est allé dans son sens, chacun préférant développer le besoin des services publics, en déshérence et qui méritent de l’investissement.

Concrètement Jean-Luc Mélenchon a jugé que la dette ne pouvait pas être remboursée et devait être globalisée par la Banque centrale européenne. D’ailleurs, tous les candidats, à l’exception de François Asselinau (UPR droite), ne veulent pas sortir de l’Europe. Chacun, y compris le FN, souhaite revoir le fonctionnement, sans rompre le pacte qui vient de fêter ses 60 ans. Il reste 19 jours avant le premier tour de la présidentielle. Et peut-être un dernier débat sur France 2 le 20 avril. Si les candidats sont d’accord, ce qui n’est pas sûr encore.